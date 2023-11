Kas Lowes kuulub Walmartile?

Jaemüügihiiglaste maailmas on lihtne segadusse sattuda, millistele ettevõtetele mis kuulub. Üks levinud küsimus, mis sageli tekib, on see, kas populaarne kodutarvete pood Lowe's kuulub Walmartile. Süveneme sellesse teemasse ja selgitame välja kõik väärarusaamad.

Omandiõigus:

Ei, Lowe's ei kuulu Walmartile. Need kaks jaemüügihiiglast on eraldiseisvad üksused, millel on oma omandistruktuurid. Lowe's Companies, Inc., üldtuntud kui Lowe's, on New Yorgi börsil noteeritud börsil noteeritud ettevõte. Teisest küljest haldab Walmart Inc., samuti börsil noteeritud ettevõte, oma jaekaupluste ketti.

Lowe'i kohta:

Lowe's on tuntud Ameerika koduarenduse ja kodumasinate kauplus, mis pakub laia valikut tooteid isetegemise entusiastidele, majaomanikele ja töövõtjatele. 1946. aastal asutatud Lowe's on kasvanud Ameerika Ühendriikide suuruselt teiseks kodutarvete jaemüüjaks, omades tuhandeid poode üle kogu riigi. Ettevõte keskendub klientidele kvaliteetsete toodete, erakordse teeninduse ja asjatundliku nõustamise pakkumisele nende koduparandusprojektide jaoks.

Walmarti kohta:

Walmart, mis asutati 1962. aastal, on maailma suurim jaemüüja. See haldab erinevates riikides hüpermarketite, soodushinnaga kaubamajade ja toidupoodide ketti. Walmart on tuntud oma "igapäevaste madalate hindade" strateegia poolest, pakkudes laia valikut tooteid taskukohaste hindadega. Ettevõttel on märkimisväärne kohalolek Ameerika Ühendriikides ja see on globaalses jaekaubanduses suur tegija.

FAQ:

K: Kas Lowe'si ja Walmarti vahel on ühendusi?

V: Kuigi Lowe's ja Walmart on mõlemad jaemüügihiiglased, pole nende kahe ettevõtte vahel otseseid ega omandisuhteid.

K: Kas ma leian Lowe's ja Walmartis sarnaseid tooteid?

V: Jah, nii Lowe's kui ka Walmart pakuvad erinevaid koduparandustooteid, kuigi nende tootevalik ja hinnastrateegiad võivad erineda.

K: Milline ettevõte on suurem, Lowe's või Walmart?

V: Walmart on tulude, kaupluste arvu ja ülemaailmse kohaloleku poolest Lowe'st oluliselt suurem.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Lowe's ja Walmart on eraldiseisvad üksused, millel on oma omandistruktuurid. Kuigi mõlemad ettevõtted tegutsevad jaekaubanduses, on neil erinevad ärimudelid ja strateegiad. Nii et järgmine kord, kui plaanite koduparandusprojekti, teate, kuhu pöörduda – Lowe's teie isetegemise vajaduste jaoks ja Walmart igapäevaste madala hinnaga toodete jaoks.