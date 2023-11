Kas rakendus on parem sundida sulgema või keelata?

Nutitelefonide ja tahvelarvutite maailmas seisame sageli silmitsi otsusega, kas sundida rakendust sulgema või keelama. Mõlemal variandil on oma eelised, kuid kumb on tõesti parem? Süveneme sellesse arutelusse ja uurime iga lähenemisviisi plusse ja miinuseid.

Rakenduse sunniviisiline sulgemine:

Kui sunnite rakendusest sulgema, sulgete selle sisuliselt täielikult. See tähendab, et rakendus lakkab taustal töötamast ja kõik selle protsessid lõpetatakse. Sundlõpetamist saab teha, libistades rakenduse multitegumtöötlusekraanilt eemale või kasutades seadme seadeid.

Sundimise lõpetamise pooldajad väidavad, et see võib aidata säästa aku kasutusaega ja vabastada väärtuslikke süsteemiressursse. Kui sulgete mittevajalikud rakendused, saate potentsiaalselt parandada oma seadme üldist jõudlust. Lisaks võib sunniviisiline sulgemine olla kasulik, kui rakendus ei reageeri või hangub.

Siiski on oluline märkida, et rakenduse sunniviisilisel sulgemisel võib olla oma varjukülg. Mõned rakendused, eriti need, mis tuginevad taustaprotsessidele, võivad märguannete edastamiseks või teatud toimingute tegemiseks pidevalt töötada. Nende rakenduste sundsulgemine võib häirida nende funktsionaalsust ja takistada nende töötamist ettenähtud viisil.

Rakenduse keelamine:

Rakenduse keelamine seevastu hõlmab selle desaktiveerimist ilma seda seadmest täielikult eemaldamata. See valik on tavaliselt saadaval eelinstallitud süsteemirakenduste või allalaaditud rakenduste jaoks. Rakenduse keelamine takistab selle taustal töötamist, süsteemiressursside kasutamist või rakenduse sahtlis ilmumist.

Rakenduse keelamise üks peamisi eeliseid on see, et see võimaldab teil oma seadmes salvestusruumi tagasi võtta. Kui teil on rakendusi, mida kasutate harva või mis on eelinstallitud ega paku teile huvi, võib nende keelamine aidata teie seadet segada ja parandada selle jõudlust.

Kuid rakenduse keelamine ei pruugi alati olla parim lahendus. Mõned keelatud rakendused võivad siiski tarbida vähesel määral salvestusruumi ja teatud süsteemirakenduste keelamine võib põhjustada ühilduvusprobleeme või takistada teistel rakendustel korralikult töötamast.

FAQ:

K: Kas rakenduse sundimine sulgemine võib minu seadet kahjustada?

V. Rakenduse sundsulgemine on üldiselt ohutu ega kahjusta teie seadet. Siiski on oluline märkida, et rakenduste ülemäärane sulgemine võib mõjutada aku kasutusaega ja katkestada taustaprotsesse.

K: Kas rakenduse keelamine eemaldab selle minu seadmest?

V: Rakenduse keelamine ei eemalda seda teie seadmest täielikult. See lihtsalt desaktiveerib rakenduse ja takistab selle taustal töötamist või rakenduse sahtlis kuvamist. Rakenduse saab igal ajal uuesti lubada.

Kokkuvõtteks võib öelda, et otsus sundida rakendust sulgema või keelama teie konkreetsetest vajadustest ja asjaoludest. Kui rakendus põhjustab probleeme või tühjendab teie seadme ressursse, võib jõust väljumine olla mõistlik lahendus. Teisest küljest võib rakenduse keelamine aidata teie seadet segada ja vabastada salvestusruumi. Enne oma eelistustele ja seadmekasutusele vastava otsuse tegemist kaaluge iga lähenemisviisi plusse ja miinuseid.