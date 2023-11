Kas Covid on teist korda hullem?

Keset käimasolevat Covid-19 pandeemiat on paljude inimeste peas kerkinud küsimus, kas viirus on teist korda nakatudes hullem. Kuna teadlased jätkavad uudse koroonaviiruse uurimist, on üha rohkem tõendeid, mis viitavad sellele, et haiguse raskusaste võib inimestel erineda, olenemata sellest, kas tegemist on nende esimese või järgneva nakatumisega.

Mis on Covid-19?

Covid-19, lühend sõnadest koroonaviirushaigus 2019, on nakkushaigus, mille põhjustab raske ägeda respiratoorse sündroomi koroonaviirus 2 (SARS-CoV-2). See levib peamiselt hingamisteede tilkade kaudu, kui nakatunud inimene köhib, aevastab või räägib.

Kas Covid-19 raskusaste sõltub varasemast nakatumisest?

Kuigi mõned isikud, kes on teist korda nakatunud Covid-19-sse, on teatanud, et neil on olnud raskemad sümptomid, on oluline märkida, et see ei kehti kõigi puhul. Haiguse raskusaste võib sõltuda erinevatest teguritest, sealhulgas inimese üldisest tervisest, vanusest ja mis tahes kaasnevatest haigusseisunditest.

Miks võivad mõnedel inimestel esineda teist korda hullemaid sümptomeid?

Üks võimalik seletus raskematele sümptomitele teise infektsiooni ajal on nähtus, mida nimetatakse antikehast sõltuvaks võimendamiseks (ADE). ADE tekib siis, kui immuunsüsteemi poolt esimese nakatumise ajal toodetud antikehad tegelikult soodustavad viiruse sisenemist rakkudesse järgnevate infektsioonide ajal, põhjustades raskema haiguse. Selle protsessi ja selle tagajärgede täielikuks mõistmiseks on aga vaja täiendavaid uuringuid.

Kas uuesti nakatumist saab ära hoida?

Kuigi uuesti nakatumine on võimalik, võib ennetusmeetmete võtmine, nagu hea kätehügieeni järgimine, maskide kandmine ja sotsiaalse distantsi hoidmine, oluliselt vähendada viirusega nakatumise riski. Lisaks on vaktsineerimisel oluline roll raskete haiguste ennetamisel ja uuesti nakatumise võimaluste vähendamisel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi on tõendeid selle kohta, et mõnel inimesel võivad Covid-19 teise nakatumise ajal tekkida raskemad sümptomid, ei ole see universaalne nähtus. Haiguse raskusaste võib inimeseti erineda ja sellele varieerumisele aitavad kaasa mitmed tegurid. Jätkuv uurimistöö ja ennetusmeetmetest kinnipidamine on viiruse leviku tõkestamisel ning selle mõju üksikisikutele ja kogukondadele minimeerimisel otsustava tähtsusega.