Kas Costco kuulub Walmartile?

Viimastel aastatel on kahe suure jaemüügihiiglase Costco ja Walmarti omandiõiguse ümber olnud palju spekulatsioone ja segadust. Paljud inimesed on mõelnud, kas need kaks jaemüügihiiglast on kuidagi seotud, mõned isegi viitavad sellele, et Costco kuulub Walmartile. Niisiis, süveneme sellesse teemasse ja eraldame faktid ilukirjandusest.

Kõigepealt on oluline seda selgitada Costco ei kuulu Walmartile. Need kaks ettevõtet on täiesti eraldiseisvad üksused, millel on erinevad omandistruktuurid ja ärimudelid. Walmart on rahvusvaheline jaemüügiettevõte, Costco aga liikmeskonnapõhine laoklubi.

Costco Wholesale Corporation, üldtuntud kui Costco, asutati 1983. aastal Seattle'is, Washingtonis. See haldab ainult liikmetele mõeldud laoklubide ketti, pakkudes oma liikmetele laia valikut tooteid soodushinnaga. Teisest küljest on Walmart Inc jaemüügiettevõte, mille asutas 1962. aastal Sam Walton. See haldab kogu maailmas hüpermarketite, soodushinnaga kaubamajade ja toidupoodide ketti.

Kuigi mõlemad ettevõtted on jaemüügisektoris suured tegijad, on neil erinevad strateegiad ja nad on suunatud erinevatele kliendisegmentidele. Walmart keskendub igapäevaste madalate hindade pakkumisele laiale kliendibaasile, samas kui Costco sihib jõukamat kliendibaasi, pakkudes oma liikmetele hulgitooteid soodushinnaga.

FAQ:

K: Kas Walmarti ja Costco vahel on seos?

V: Ei, Walmarti ja Costco vahel pole omandiõigust ega olulist seost. Tegemist on eraldiseisvate ettevõtetega, millel on oma juhtimis- ja omandistruktuurid.

K: Kas Walmarti ja Costco vahel on sarnasusi?

V: Kuigi mõlemad ettevõtted tegutsevad jaekaubanduses, on neil erinevad ärimudelid ja nad sihivad erinevaid kliendisegmente. Siiski püüavad nad mõlemad pakkuda oma klientidele konkurentsivõimelisi hindu.

K: Kas ma saan oma Walmarti liikmekaarti Costcos kasutada?

V: Ei, te ei saa oma Walmarti liikmekaarti Costcos kasutada. Igal ettevõttel on oma liikmeprogramm ja need ei ole omavahel asendatavad.

Kokkuvõttes on selge, et Costco ei kuulu Walmartile. Need kaks jaemüügihiiglast on eraldiseisvad üksused, millel on oma ainulaadne strateegia ja kliendibaas. Kuigi nad võivad jaemüügisektoris konkureerida, tegutsevad nad iseseisvalt ja neil puudub oluline omandiõigus või seos üksteisega.