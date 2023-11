Kas Apple või Walmart on suurem?

Korporatiivgigantide maailmas torkavad sageli silma kaks nime: Apple ja Walmart. Mõlemad ettevõtted on saavutanud tohutut edu ja neist on saanud laialt levinud nimed kogu maailmas. Kuid kui otsustada, milline neist on suurem, pole vastus nii lihtne, kui võib tunduda.

"Suurema" määratlemine

Enne võrdlusse süvenemist teeme kindlaks, mida me mõtleme "suurema" all. Selles kontekstis peame silmas ettevõtte suurust turukapitalisatsiooni mõttes, mis on ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtus. Turukapitalisatsioon on laialdaselt kasutatav mõõdik ettevõtte suuruse ja väärtuse mõõtmiseks.

Apple'i domineerimine

Tehnikahiiglane Apple, kes on tuntud oma uuenduslike toodete, nagu iPhone, iPad ja Mac, poolest, on pidevalt hoidnud maailma kõige väärtuslikuma ettevõtte tiitlit. Turukapitalisatsiooniga, mis on ületanud triljoni dollari piiri, on Apple tugevdanud oma positsiooni ülemaailmse jõujaamana. Ettevõtte suutlikkus luua murrangulist tehnoloogiat ja püsikliendibaas on aidanud kaasa selle märkimisväärsele edule.

Walmarti jaekaubandusimpeerium

Teisest küljest on jaemüügi suurärimees Walmart rajanud oma impeeriumi madalate hindade ja ulatuslike tootepakkumiste alusele. Tuhandete kauplustega üle maailma on Walmartist saanud maailma suurim jaemüüja. Selle turukapitalisatsioon, ehkki mitte nii kõrge kui Apple'il, on siiski märkimisväärne, peegeldades selle tohutut kohalolekut jaekaubanduses.

Numbrite võrdlemine

Selle artikli kirjutamise seisuga on Apple'i turukapitalisatsioon ligikaudu 2.5 triljonit dollarit, mis teeb sellest kõige väärtuslikuma ettevõtte maailmas. Seevastu Walmarti turukapitalisatsioon on ligikaudu 400 miljardit dollarit, mis on oluliselt väiksem kui Apple'il, kuid on siiski muljetavaldav.

FAQ

K: Kas turukapitalisatsioon on ettevõtte suuruse ainus mõõde?

V: Ei, turukapitalisatsioon on vaid üks mõõdik, mida kasutatakse ettevõtte suuruse määramiseks. Ettevõtte üldise suuruse ja mõju hindamisel mängivad rolli ka muud tegurid, nagu tulud, kasum ja varad.

K: Kas turukapitalisatsioon kõigub?

V: Jah, turukapitalisatsioon võib iga päev kõikuda erinevate tegurite, sealhulgas aktsiahindade, investorite meeleolu ja turutingimuste tõttu.

K: Kas ettevõtte turukapitalisatsioon võib aja jooksul muutuda?

V: Absoluutselt. Ettevõtete turukapitalisatsioon võib aja jooksul oluliselt muutuda selliste tegurite tõttu nagu äritegevuse tulemuslikkus, valdkonna suundumused ja majandustingimused.

Kokkuvõttes, kuigi nii Apple kui ka Walmart on kahtlemata suured ettevõtted, on Apple'il praegu turukapitalisatsiooni poolest suurema ettevõtte tiitel. Siiski on oluline märkida, et turukapitalisatsioon on vaid üks aspekt ettevõtte üldisest suurusest ja mõjust. Nii Apple kui ka Walmart on jätnud oma vastavatesse tööstusharudesse kustumatu jälje ja jätkavad ärimaastiku kujundamist oma ainulaadsel viisil.