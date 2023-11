By

Oodatud iQOO 12 valmistub Indias turule 12. detsembril. iQOO 11 järeltulijana on see nutitelefon seatud India turule murranguliseks muutma esimese seadmena, millel on võimas Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kiibistik.

Oma hiljutise Hiina turuletoomisega on iQOO 12 juba köitnud tehnikahuviliste tähelepanu. Suurepärase 6.78-tollise ekraaniga telefon pakub teravaid pilte muljetavaldava eraldusvõimega 1,260 × 2,800 pikslit. Sujuva 144 Hz värskendussageduse ja HDR10+ toega võivad kasutajad oodata paremat vaatamiskogemust.

iQOO 12 kaamera seadistus on muljetavaldav. 50-megapikslise põhikaamera, 64-megapikslise 100-kordse digitaalse suumiga teleobjektiivi ja 50-megapikslise ülilainurkobjektiiviga saavad kasutajad jäädvustada iga keeruka detaili täpselt. Lisaks on telefon varustatud 16-megapikslise esikaameraga vapustavate selfide ja videokõnede tegemiseks.

Salvestusruumi osas pakub iQOO 12 uskumatult 1 TB salvestusruumi, võimaldades kasutajatel salvestada kõik oma andmed ilma piiranguteta. Ühenduvusvalikud ja andurid on võrdväärsed tipptasemel iQOO 12 Pro mudeliga, tagades sujuva kasutamise ja mugavuse. Telefonil on ka ekraanisisene sõrmejäljeandur ja turvalisuse suurendamiseks toetab see näoga avamist.

Kaasaegsete kasutajate nõudmistega sammu pidamiseks on iQOO 12 varustatud tugeva 5,000 mAh akuga. Veelgi enam, see toetab ülikiiret 120 W laadimist, mis võimaldab kasutajatel telefoni kiiresti laadida.

Hinnakujunduse osas pakub iQOO 12 erinevaid konfiguratsioone. 12 GB muutmälu ja 256 GB salvestusruumiga baasmudel algab 3,999 CNY-st (ligikaudu 45,000 16 Rs). 512 GB muutmälu + 4,299 GB salvestusruumiga versiooni hind on 50,000 CNY (umbes 16 1 Rs) ja tipptasemel 4,699 GB muutmälu + 53,000 TB salvestusmahuga versioon maksab 14 CNY (ligikaudu XNUMX XNUMX Rs). Telefoni saab Hiinas ette tellida, müük algab XNUMX. novembrist.

Olge valmis, sest iQOO 12 seeria saabub 12. detsembril India turule. Olge valmis kogema esimest korda Snapdragon 8 Gen 3 kiibistiku võimsust ja uuendusi Indias.

FAQ:

K: Millist kiibikomplekti iQOO 12 pakub?

V: iQOO 12 on esimene nutitelefon Indias, millel on Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kiibistik.

K: Mis on iQOO 12 hind?

V: iQOO 12 hind algab 3,999 CNY-st (umbes 45,000 12 Rs.) 256 GB muutmälu ja XNUMX GB salvestusruumiga baasmudeli puhul.

K: Kas iQOO 12 toetab kiirlaadimist?

V: Jah, iQOO 12 toetab ülikiiret 120 W laadimist.

K: Millal iQOO 12 Indias turule tuuakse?

V: iQOO 12 peaks Indias turule tulema 12. detsembril.