Vivo iQOO 12 Pro vs Vivo X100 Pro: lipulaevade kokkupõrge

Võitlus ülemvõimu pärast vivo mudelivaliku all jätkub iQOO 12 Pro ja Vivo X100 Pro väljalaskmisega. Mõlemad telefonid on vastavate kaubamärkide lipulaev, millel on tipptehnoloogia ja muljetavaldavad funktsioonid. Selles artiklis käsitleme nende kahe seadme üksikasjalikku võrdlust erinevatest aspektidest, sealhulgas disain, ekraan, jõudlus, kaamera võimalused, aku tööiga ja üldine väärtus. Selle võrdluse lõpuks saate selgelt aru, milline seade sobib paremini teie vajadustega.

Disain: iQOO 12 Pro on elegantse ja kaasaegse disainiga, millest õhkub elegantsi ja vastupidavust. Teisest küljest avaldab Vivo X100 Pro muljet oma õhukese profiili ja kindla koostekvaliteediga.

Ekraan: iQOO 12 Pro pakub vapustavat 6.78-tollist AMOLED-ekraani Quad HD+ eraldusvõimega 1440 x 3200 pikslit, pakkudes teravat ja elavat visuaali. Vivo X100 Pro on lähedal oma 6.78-tollise AMOLED-ekraaniga ja Full HD+ eraldusvõimega 1260 x 2800 pikslit, pakkudes rikkalikke värve ja kaasahaaravat vaatamiskogemust.

Jõudlus: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kiibistikuga varustatud iQOO 12 Pro on jõudlusjõud, mis on optimeeritud multitegumtööks ja nõudlikeks rakendusteks. Vivo X100 Pro-l on MediaTek Dimensity 9300 kiibistik, mis tagab tugeva jõudluse sujuvaks tööks erinevate ülesannete puhul.

Kaamera: iQOO 12 Pro-l on kolmekordne kaamera, sealhulgas 50 MP põhisensor, 64 MP sekundaarne andur ja teine ​​50 MP andur. See seadistus pakub fotograafias mitmekülgsust ja toimib erakordselt hästi erinevates valgustingimustes. Vivo X100 Pro-l on kolmekordne 50-megapiksline kaamera koos silmapaistva põhisensoriga, mis on tuntud oma vähese valguse võimekuse poolest ning sobib nii professionaalsetele kui ka tavafotograafidele.

Aku: 5100 mAh aku ja 120 W kiirlaadimisega iQOO 12 Pro tagab kiire laadimisaja ja kauakestva aku kasutusea. Vivo X100 Pro on varustatud suurema akuga, kas 5260 mAh või 5400 mAh, ning toetab kiiret laadimist 100 W juures, pakkudes aku tööea osas eelist.

Hind: kuigi täpsed hinnad võivad olenevalt piirkonnast ja jaemüüjast erineda, on mõlemad telefonid turu esmaklassilises segmendis. iQOO 12 Pro pakub soodsamat valikut, alates umbes 650 eurost või 750 dollarist kogu maailmas, samas kui Vivo X100 Pro algab sama hinnaga, kuid Hiinas.

Kokkuvõtteks võib öelda, et iQOO 12 Pro ja Vivo X100 Pro on mõlemad erakordsed nutitelefonid, millest igaühel on oma unikaalsed tugevused. iQOO 12 Pro särab ekraanikvaliteedi ja kiire laadimise poolest, Vivo X100 Pro aga paistab silma oma suurema aku ja muljetavaldava kaamera jõudlusega. Lõppkokkuvõttes sõltub nende kahe vahel valik kasutaja prioriteetidest ja eelistustest.