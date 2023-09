Tutvustame iPhone 15 sarja: kõik, mida peate teadma

By

Apple'i hiljutisel "Wonderlust" üritusel tutvustas tehnoloogiahiiglane oma väga oodatud iPhone 15 sarja. Valik koosneb neljast uuest mudelist: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ja 15 Pro Max, millest igaühel on esteetilised muudatused ja tehnoloogilised uuendused. Nende muudatuste kõrval on tehtud olulisi uuendusi seadme laadimisjuhtmes. Kõigi nelja mudeli ettetellimine algab 15. septembril, veebis ja kauplustes alates 22. septembrist.

IPhone 15 hind on 799 dollarit, 15 Plusi hind aga 899 dollarit. IPhone 15 Pro alghind on 999 dollarit ja Pro Maxi hind algab 1,199 dollarist.

Värvide osas on standardmudelid saadaval roosa, musta, valge, sinise ja kollasena. Neil on alumiiniumist küljed ja klaasist tagakülg, mis sarnanevad iPhone 14 mudelitele. IPhone Pro mudelid on tumehallis, mustas, tumesinises ja helehallis ning neil on titaanist küljed.

IPhone 15-l on 6.1-tolline ekraan, samas kui 15 Plusil on 6.7-tolline ekraan. Mõlemad mudelid on varustatud täiustatud kaamerasüsteemiga, mis võimaldab suuremat optilist suumi ja laia teravussügavust. Standardmudel lülitub üle 48-megapikslisele põhikaamera sensorile, pakkudes eelkäijaga võrreldes kõrgema eraldusvõimega pilte.

Märkimisväärne disainimuudatus on Dynamic Islandi kasutuselevõtt – ümberkujundatud sälk ekraani ülaosas, mis võtab vähem visuaalset ruumi. Seda funktsiooni tutvustati esmakordselt iPhone 14 Pro mudelitega ja see on tööriist käimasoleva tegevuse jälgimiseks.

IPhone 15 baasmudelite toiteallikaks on A16 kiip, mida kasutatakse ka iPhone 14 Pro mudelites. Lisaks sisaldavad need mudelid uut ülilairiba pooljuhti U2, mis täiustab asukoha jälgimise funktsiooni rakenduses Find My.

Apple tutvustas ka maanteeabi uue funktsioonina, mis on saadaval iPhone 15 kasutajatele. See funktsioon võimaldab juhtidel käivitada abi teksti kaudu, isegi piirkondades, kus puudub mobiilsideteenus, ja jagada oma asukohta satelliidi kaudu. Funktsioon käivitatakse koostöös AAA-ga ja see on saadaval kahe aasta jooksul.

IPhone 15 Pro mudelite juurde liikudes on nendel seadmetel roostevaba terase asemel titaanist küljed, mille tulemuseks on kergem telefon, mille servade teravus on vähenenud. Nendes mudelites sisalduv A17 kiip lubab paremat mobiilimängukogemust ja Pro mudelid tutvustavad juurdepääsetavate vidinatega ooterežiimi. Nimelt asendatakse helina/vaigistuse lüliti programmeeritava tegevusnupuga.

IPhone 15 Pro mudelid säilitavad kolm kaamerat, kusjuures põhikaamera sensor on uuendatud 48-megapikslini. Telefoto- ja ülilaiobjektiivid saavad samuti täiustusi, mille megapikslid on iPhone 14 Proga võrreldes suuremad. Pro Maxi variant pakub täiustatud telefotosüsteemi koos täiustatud riistvaralise suumivõimalusega, mis võimaldab suuremat suumimisvõimalust.

Lõpuks lähevad kõik uued iPhone'id üle Euroopa Liidu ühtsete laadimisseaduste kohaselt Lightning-laadimiselt USB-C laadimisele.

Kokkuvõtteks võib öelda, et iPhone 15 tootevalik toob Apple'i lipulaeva seadmesse hulga täiustusi ja uusi funktsioone. Alates täiustatud kaameravõimalustest kuni täiustatud protsessorite ja disainimuudatusteni – need uued mudelid pakuvad Apple'i entusiastide jaoks põnevaid arenguid. Ettetellimine algab peagi ja tarbijad võivad oodata iPhone 15 seeria uusimate uuenduste kogemist.

