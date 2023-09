Apple annab välja versiooniuuenduste ja kõrgemate hindadega iPhone 15

Apple toob teisipäeval turule oma uusima nutitelefoni iPhone 15. Analüütikud ennustavad, et uus mudel tuleb koos erinevate uuendustega, aga ka teatud versioonide kõrgemate hindadega. Lisaks iPhone 15-le peaks Apple avalikustama ka Apple Watchi ja AirPodide uued versioonid.

Aruannete kohaselt on iPhone 15-l täiustatud kaamera ja USB-C laadimisport. Kui tavaliste iPhone 15 ja iPhone 15 Plusi hinnad jäävad muutumatuks, siis tippmudelite iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max hinnatõusu oodatakse oluliselt. IPhone 15 Pro hind võib tõusta kuni 100 dollarini, viies selle koguhinna 1,099 dollarini, samas kui iPhone 15 Pro Maxi hind võib tõusta kuni 200 dollarini, jõudes 1,299 dollarini.

IPhone 15 odavamad versioonid pakuvad laiendatud salvestusruumi, pikemat aku kasutusaega, kiiremat andmeedastuskiirust ja titaanraame. Apple loodab juhtida tarbijaid nende kallimate valikute poole. Pro mudelid töötavad ka uue A17 Bionicu kiibistiku protsessoriga.

Kõik iPhone 15 versioonid sisaldavad USB-C laadimisporti, mis pakub paindlikkust tarbijatele, kes eelistavad mitte-Apple'i laadijaid. Veel üks uus funktsioon on dünaamiline saar, ekraani ülaosas olev jaotis, mis edastab hoiatusi või edenemise värskendusi.

Apple'i tegevjuht Tim Cook on teatanud, et iPhone'ist on saanud inimeste elu lahutamatu osa, kuna see salvestab olulist teavet, nagu tervise- ja pangaandmed, ning seda kasutatakse maksete tegemiseks. Vaatamata sellele on Apple seisnud silmitsi iPhone'i müügi pikaajalise langusega, nagu on näha hiljutisest kasumiaruandest, kus iPhone'i tulud langesid 2.4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

IPhone 15 väljakuulutamine toimub teisipäeval kell 1 ET ja seda saab Internetis vaadata Apple'i veebisaidil. Uus iPhone peaks müügile jõudma 22. septembri paiku.

Allikad:

- Bloomberg

– ABC uudised