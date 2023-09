Apple tutvustab iPhone 15 Pro A17 Pro kiibiga: kiirem jõudlus ja kiirjälgimisvõimalus

Apple avalikustas oma iPhone'i tootevaliku uusima täienduse, iPhone 15 Pro, millel on võimas A17 Pro kiip. See uus Apple Silicon kiip on valmistatud tipptasemel 3 nanomeetrise protsessi abil ja sellel on muljetavaldavad 19 miljardit transistorit. A17 Pro kiip mitte ainult ei suurenda suure jõudlusega tuumade jõudlust 10%, vaid näitab ka märkimisväärset 20% GPU jõudluse paranemist. Nende täiustuste abil säilitab iPhone 15 Pro oma positsiooni kiireima nutitelefonina turul.

A17 Pro kiibi üks peamisi esiletõstmisi on selle võime toetada riistvaraliselt kiirendatud kiirte jälgimist, mis varem oli saadaval ainult tipptasemel mängukonsoolides ja personaalarvutites. Selle tehnoloogia abil suudab iPhone 15 Pro pakkuda reaalajas ülimalt realistlikku valgustust, mis teeb sellest esimese nutitelefoni, mis saavutab sellisel tasemel graafilise võimekuse.

Lisaks on Apple varustanud A17 Pro kiibi USB-3 kontrolleriga, mis võimaldab iPhone 10 Pro USB-C pordi kaudu andmeedastuskiirust kuni 15 Gbps. See on oluline edasiminek võrreldes vanemate USB-2 kiirustega, mida toetab Lightning-port, pakkudes kasutajatele failide ja multimeediumisisu edastamiseks kiiremat ja tõhusamat ühendust.

A15 Pro kiibil töötav iPhone 17 Pro on ettetellimiseks saadaval alates sellest reedest ja poes müük algab 22. septembril. Kuna Apple jätkab nutitelefonitehnoloogia piiride nihutamist, lubab iPhone 15 Pro pakkuda võrratut kasutuskogemust oma erakordse jõudluse ja tipptasemel funktsioonidega.

