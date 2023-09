Kuuldavasti pakub Apple iPhone 8 Pro mudelitele kuni 15 GB muutmälu

Hiljutiste kuulujuttude kohaselt võib Apple plaanida pakkuda oma iPhone 8 Pro mudelitele kuni 15 GB muutmälu. Kuigi sisemälu konfiguratsioonis muudatusi ei tehta, on klientidel siiski mitmeid valikuid.

Aruanded näitavad, et Apple on testinud uue iPhone'i tootevaliku olemasolevaid salvestusvõimalusi, mis tähendab, et varem kuulujutud 2TB valik pole saadaval. Selle asemel saavad kliendid valida 128 GB, 256 GB, 512 GB ja 1 TB valikute vahel.

Kuigi pole selge, milline konkreetne mudel RAM-i tõuke saab, on mainitud, et Apple testis nii 6 GB kui ka 8 GB LPDDR5 DRAM-i. Spekulatsioonid viitavad sellele, et erinevad RAM-i valikud võivad põhineda valitud mälumahul, sarnaselt sellega, kuidas see töötab iPad Pro puhul.

Tarnijate osas teeb Apple RAM-i osas väidetavalt koostööd selliste tootjatega nagu Samsung, Micron ja SK Hynix. Need ettevõtted on koos Western Digitali ja Kioxiaga ka potentsiaalsed salvestusruumi tarnijad.

Kuna iPhone 15 tootevaliku ametlik väljakuulutamine läheneb, on huvitav näha, kas need kuulujutud peavad paika. Apple'i fännid ootavad põnevusega uute seadmete esitlemist ja nende tehniliste andmete kinnitamist.

