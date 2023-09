Apple pakub turuletoomise päeval Indias toodetud iPhone'i mudeleid

Apple on astunud märkimisväärse sammu oma tarneahela infrastruktuuri laiendamisel Hiinast väljapoole, müües turuletoomise päeval uusi Indias valmistatud iPhone'i mudeleid. Kuigi Apple on iPhone'e tootnud Indias juba mõnda aega, on tootmisgraafikud tavaliselt Hiinas asuvatest peamistest montaažiseadmetest maha jäänud. Kuid ajavahe Indias toodetud iPhone'i mudelite saadavuse ja nende septembrikuu turuletoomise vahel on aastate jooksul järk-järgult vähenenud. Eelmisel aastal olid Indias valmistatud iPhone 14 mudelid tarneahelas saadaval vaid umbes kuus kuni kaheksa nädalat pärast nende debüüti.

Sel aastal trend jätkub, kuna iPhone 15 on esimene kord, kui Indias toodetud uusima põlvkonna Apple'i seade on müügil esimesel müügipäeval. IPhone 15 ühikute tootmine Indias algas augusti alguses. Siiski tuleb märkida, et kuigi India tehased toodavad iPhone 15 ja iPhone 15 Plus, sõltub kõige kvaliteetsemate iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max mudelite kokkupanek endiselt Hiinast.

Sellegipoolest on Indias toodetud iPhone 15 seadmete kättesaadavus turule toomisel märkimisväärne samm Apple'i pikaajaliste plaanide suunas vähendada tootmist Hiinast. Praegu moodustavad Apple'i tarnijad Indias ligikaudu 7% kogu maailmas toodetud iPhone'ide arvust.

Allikad:

1. Bloomberg