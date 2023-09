Apple'i septembrikuu sündmus paljastab iPhone'i, AirPodide ja Apple Watchi värskendused

Apple'i väga oodatud 12. septembri sündmuse ajal keskenduti peamiselt uue iPhone 15 turule toomisele. Apple avalikustas aga uuendused ka teistele toodetele, sealhulgas AirPodide ja Apple Watchi tootevalikule.

Üks peamisi uuendusi, mis kuuldavasti iPhone 15 tootevalikuga kaasa tulevad, on USB-C lisamine. See tähendab, et uued iPhone'id lähevad lõpuks üle laialdaselt kasutatavale USB-C standardile, asendades Apple'i patenteeritud Lightning pistiku. See muudatus on kooskõlas Euroopa Liidu tulevaste määrustega. IPhone 15 hind algab 799 dollarist 128 GB mudeli puhul, samas kui iPhone 15 Plusi hind algab 899 dollarist 128 GB versiooni puhul.

Lisaks iPhone'i uuendustele teatas Apple, et AirPods Pro tuleb nüüd USB-C laadimisümbrisega. See on kooskõlas Apple'i järkjärgulise üleminekuga USB-C-pistiku kasutamisele kõigis seadmetes, sealhulgas Macis, iPadis ja lisaseadmetes, nagu Apple TV 4K kaugjuhtimispult. Apple tutvustas ka muudetud paari oma juhtmega kõrvaklappe, mis sisaldavad USB-C.

Apple Watchi tootevalik sai ka mõningaid uuendusi – kuulujutud viitavad tumedama titaankorpuse olemasolule lipulaeva Watch Ultra 2 jaoks ja uuendatud S9 kiibile Watch Series 9 jaoks. Apple esitles uusi FineWoven ribasid, mis on valmistatud pehmest kangast, mida nimetatakse microtwilliks. Need rihmad on saadaval erinevates värvides ja asendavad naha kvaliteedi halvenemist.

Kokkuvõttes tutvustas Apple'i septembrikuu üritus oma toodetele mitmeid värskendusi ja uusi funktsioone. Alates USB-C lisamisest iPhone 15 tootevalikusse kuni Apple Watchi FineWoveni ribade kasutuselevõtuni jätkab Apple oma seadmete uuendusi ja täiustamist.

Mõisted:

– USB-C: universaalne pistikustandard, mis võimaldab laadimist, andmeedastust ja heli/video väljundit.

– Lightning pistik: Apple'i patenteeritud pistik, mida kasutatakse Apple'i seadmete laadimiseks ja andmeedastuseks.

– FineWoven: pehme kangas, mille Apple tutvustas Apple Watchi rihmade ja iPhone'i ümbriste naha asendajana.

