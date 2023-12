Intel muudab sülearvutite mängimise revolutsiooniliseks ühtsete draiverivärskendustega

Intel on teinud sülearvutite mängude maailmas murrangulise sammu, ühendades oma graafikadraiverid nii diskreetsete kui ka integreeritud GPU-de jaoks. See tähendab, et Inteli Arc A750 ja A770 diskreetsete graafikakaartide jõudluse täiustused on nüüd saadaval ka selle uutel integreeritud GPU-del.

Inteli uusim arendus on sülearvuti kiipide seeria Core Ultra kujul, millel on ettevõtte esimene kiibiarhitektuur. Nendes kiipides sisalduval uuel Meteor Lake'i graafikaplaadil on kuni kaheksa uut Xe LPG-tuuma, mis konkureerib Ryzen 780 7U-st leitud AMD 7840M iGPU-ga. Väidetavalt 10% keskmise kaadrisageduse edumaa AMD iGPU ees või võrreldava jõudlusega võivad kasutajad oodata õhukeste ja kergete sülearvutite sujuvat 1080p mängu.

Tagamaks, et kasutajatel oleks alati uusimad draiverid, et hoida oma mängukogemust tipptasemel, on Intel kasutusele võtnud "lukustamata" üldise draiveri, mille saab igaüks alla laadida ja installida. See ühtne draiver sisaldab kõiki põhilisi jõudluse täiustusi ja mängu esimese päeva plaastreid, mida mängijad soovivad.

Kuigi OEM-spetsiifilised funktsioonid ei pruugi olla üldise draiveri puhul saadaval, nt vastupidavusrežiim, mis piirab akutoitel kaadrisagedust 30 kaadrit sekundis, saavad kasutajad siiski kasu varajastest käigultparandustest ja üldistest jõudluse täiustustest. Vajadusel saavad kasutajad hiljem värskendada draiverit, mis on spetsiaalselt nende sülearvuti jaoks kohandatud.

Inteli eesmärk on lihtsustada OEM-i valideerimise protsessi, et võimaldada draiverite värskenduste kiiremat vastuvõtmist. Ettevõte teeb aktiivselt koostööd originaalseadmete tootjatega, et kasutajad saaksid nautida reaalajas draiverivärskendusi, tegemata järeleandmisi sülearvutite tootjate pakutavate spetsiifiliste funktsioonide ja funktsioonide osas.

Selle läbimurdega ühendatud draiverite värskendustes on Intel astunud märkimisväärse sammu edasi sülearvutite mängukogemuse parandamisel. Mängijad võivad nüüd oodata sujuvat jõudluse paranemist nii diskreetsete kui ka integreeritud GPU-de puhul, tuues nad lähemale kaasahaaravale mängule, mida nad soovivad.