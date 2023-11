Intel Core i5-13600KF: parim mänguprotsessori pakkumine mustaks reedeks

Kas soovite oma mänguseadet uuendada? Noh, teil on õnne, sest Intel Core i5-13600KF, üks parimaid mängude jaoks mõeldud protsessoreid, on praegu saadaval kõigi aegade madalaima hinnaga. Amazonis vaid 250 dollari suurune tehing on igale väikese eelarvega mängijale varastatud.

Üks asi, mida meeles pidada, on see, et Core i5-13600KF ei sisalda integreeritud graafikat. Kuid see ei muretse mängijate jaoks, kes eelistavad spetsiaalset graafikakaarti, kuna see pakub paremat jõudlust. Ükskõik, kas mängite uusimaid AAA-mänge või sukeldute intensiivsetesse mitme mängijaga lahingutesse, tagab see protsessor sujuva mängukogemuse.

Oma ulatusliku testimise käigus avastasime, et Core i5-13600KF on samaväärne oma uuema kolleegiga Core i5-14600KF. See tähendab, et pole vaja uusimale kiibile lisaraha kulutada, kui saate samasuguse jõudluse murdosa hinna eest. Meie ülevaade näitas, et 13. põlvkonna kiip andis muljetavaldava kaadrisageduse nii 1080p kui ka 1440p eraldusvõimega.

Core i5-13600KF-il on 6 P-tuuma baaskellaga 3.5 GHz (kuni 5.1 GHz võimendus) ja 8 E-tuuma baaskellaga 2.6 GHz (kuni 3.9 GHz võimendus), pakkudes kokku 20 lõime . Kiip toetab ka 16 PCIe 5.0 rada ja täiendavat rada PCIe 4.0 jaoks.

Kui plaanite 13600KF-i siduda emaplaadiga, veenduge, et sellel oleks ühilduvuse tagamiseks LGA 1700 pesa.

Ülekiirendajatele on meil häid uudiseid. Ülekiibitava kiibistiku ja BIOS-i sätete kohandamise abil on Core i5-13600KF ühtinud Ryzen 7 5800X3D jõudlusega ja läheneb isegi tipptasemel Core i9-13900K-le.

Ärge jätke kasutamata seda uskumatut Intel Core i5-13600KF pakkumist. Meie täielik ülevaade kinnitab selle "oma hinnaklassis oma klassi juhtivat jõudlust" ja nüüd saate seda ise kogeda ületamatu hinnaga.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Kas Intel Core i5-13600KF saab ilma integreeritud graafikata mängimisega hakkama?

Jah, Core i5-13600KF on suurepärane valik mängimiseks, kuna see on loodud töötama sujuvalt spetsiaalsete graafikakaartidega, pakkudes optimaalset mängujõudlust.

2. Kuidas on Core i5-13600KF võrreldes uuema Core i5-14600KF-ga?

Meie testid on näidanud, et Core i5-13600KF toimib samaväärselt uuema Core i5-14600KF-ga, muutes selle kulutõhusaks valikuks, ilma et see peaks jõudlust ohverdama.

3. Millist pesa vajab Core i5-13600KF emaplaadiga ühildumiseks?

Core i5-13600KF vajab emaplaatidega õigeks ühildumiseks LGA 1700 pesa.

4. Kas Core i5-13600KF saab ülekiirendada?

Jah, Core i5-13600KF-i saab kiirendada, et saavutada Ryzen 7 5800X3D-ga sarnased jõudlustasemed ja jõuda isegi tipptasemel Core i9-13900K lähedale, kasutades ülekiiretavat kiibikomplekti ja kohandades BIOS-i sätteid.

5. Kas Core i250-5KF 13600-dollarine hind on piiratud aja pakkumine?

Soovitame vaadata Amazonist uusimaid hindu ja saadavust, et te ei jääks ilma ühestki Core i5-13600KF pakkumisest või kampaaniast.