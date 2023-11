Insta360 Ace kaamerad: uus põlvkond märulikaameraid

Insta360 avaldas hiljuti oma uusima mängukaamerate sarja Ace, mis pakub põnevaid uusi funktsioone nii vlogijatele kui ka seiklushuvilistele. Need populaarsest GoPro Hero seeriast inspireeritud kaamerad on varustatud ainulaadse klappekraaniga, mis muudab kaadrite kadreerimise ja vlogide salvestamise lihtsamaks kui kunagi varem. Ace-seeria on saadaval kahes mudelis: tavaline Ace-kaamera hinnaga 379.99 dollarit ja lipulaev Ace Pro versioon hinnaga 449.99 dollarit, mis on varustatud Leica optika ja erakordse jõudlusega hämaras.

Tavalisel Ace-kaameral on 1/2-tolline pildisensor, mis võimaldab salvestada kõrge kvaliteediga 6K-s 30 kaadrit sekundis. Mõlemad mudelid suudavad jäädvustada uskumatuid 4K kaadreid suure kiirusega 120 kaadrit sekundis ja jäädvustada vapustavaid 48MP fotosid. Ace kaamerate uute viie nanomeetriste tehisintellekti kiipidega parandavad sellised funktsioonid nagu PureVideo hämaras jõudlust, summutades filmi reaalajas, mille tulemuseks on selged ja teravad videod.

Ace kaameraid eristab nende uuenduslik klappekraan. Erinevalt teiste tegevuskaamerate väikestest esiekraanidest tutvustab Ace seeria suurt 2.4-tollist tagumist puuteekraani, mida saab salvestamise ajal parema nähtavuse tagamiseks üles pöörata. See funktsioon ei aita mitte ainult täpset kadreerimist, vaid reageerib ka käeliigutustele, võimaldades käed-vabad salvestamist ja muudab selle ideaalseks TikToki tantsuetenduste jäädvustamiseks.

Lisaks pakuvad Ace kaamerad mitmeid mugavaid funktsioone kasutajakogemuse parandamiseks. Kasutajad saavad peatada videosalvestused ilma klippi katkestamata, tühistada aktiivsed salvestused ühe nupuvajutusega ja muuta kuvasuhteid pärast salvestamist, et video redigeerimine oleks paindlikum. Tehisintellekti esiletõstmise assistendi funktsioon säästab aega, tuvastades ja kärpides automaatselt suurtest videosalvestistest tehtud tegevuskaadrid ning AI Warp funktsioon loob viipade alusel kohandatud efekte.

Ace kaamerate ühenduvusvõimalused on sama muljetavaldavad. Nad saavad sujuvalt ühenduse luua Apple'i kellade ja Garmini seadmetega, võimaldades videosalvestustele üle kanda GPS-andmed, nagu kõrgus ja kiirus. See funktsioon on eriti kasulik õuehuvilistele, kes soovivad oma seiklusi täpsete andmetega dokumenteerida ja kaamerat randmelt juhtida.

Veekindla disainiga Ace'i kaamerad sobivad suurepäraselt veealuste hetkede jäädvustamiseks, ilma lisatarvikuteta kuni 33 jala sügavusele sukeldumisvõimega. Ekstreemsemate veealuste tegevuste jaoks võimaldab Dive Case tarvik kasutajatel sukelduda kuni 196 jala sügavusele. Kaamerate sisemised akud pakuvad 100-minutilist salvestusaega 4K30-s koos aktiivse HDR-iga ja neid saab kiirelt laadida 80%-ni vaid 22 minutiga toiteallika laadijaga.

Insta360 on tuntud oma uuenduslike 360-kraadiste kaamerate poolest, nagu X3 ja One RS. Ace seeriaga võtab ettevõte aga uue suuna, disainides kasutajasõbralikumaid ja mitmekülgsemaid tegevuskaameraid, mis on mõeldud laiemale publikule.

FAQ

1. Mis on Insta360 Ace kaamerate hinnaklass?

Insta360 Ace kaamerate hind on tavamudeli puhul 379.99 dollarit ja Ace Pro versiooni puhul 449.99 dollarit.

2. Kas Ace kaamerad suudavad salvestada kõrge eraldusvõimega videoid?

Jah, nii tavaline Ace kaamera kui ka Ace Pro versioon suudavad filmida 4K videoid. Ace kaamera toetab kuni 6K eraldusvõimet kiirusega 30 kaadrit sekundis, Ace Pro aga kuni 8K 24 kaadrit sekundis.

3. Millised on Ace kaamerate silmapaistvad omadused?

Ace kaamerate silmapaistvate funktsioonide hulka kuuluvad pöördekraan lihtsaks vlogimiseks, AI-toega video täiustused, käeliigutustega juhtnupud ning ühenduvus Apple'i kellade ja Garmini seadmetega GPS-andmete ülekatete jaoks.

4. Kas Ace kaamerad on veekindlad?

Jah, Ace kaameratel on veekindel disain, mis võimaldab neid sukeldada kuni 33 jala sügavusele. Dive Case tarvikuga taluvad nad kuni 196 jala sügavust.

5. Kust saab osta Insta360 Ace kaameraid?

Insta360 Ace kaamerad on ostmiseks saadaval ametlikul Insta360 veebisaidil (insta360.com) ja Amazonil.