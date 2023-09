Apple tutvustab uusi iCloud+ salvestustasemeid: 6 TB ja 12 TB

By

Apple üllatas hiljuti oma publikut kahe uue pilvesalvestuse tellimuse iCloud+ väljakuulutamisega. Need uued tellimisplaanid, mis on mõeldud peamiselt fotograafidele ja filmitegijatele, kes vajavad oma sisu jaoks piisavalt salvestusruumi, tõmbavad kindlasti tähelepanu. Avaldamine pälvis rahvahulga tormilise aplausi, mis viitab suurele nõudlusele suurema salvestusmahu järele.

Praeguse hinnastruktuuri kohaselt pakub iCloud+ abonentidele 50 GB 0.99 dollari eest kuus, 200 GB 2.99 dollari eest kuus ja 2 TB 9.99 dollari eest kuus. 6TB ja 12TB plaanide kasutuselevõtuga saavad kasutajad nüüd salvestada oluliselt suuremaid andmemahtusid. Kuigi tavatarbija ei pruugi nii suurt salvestusruumi vajada, peavad professionaalsed fotograafid ja filmitegijad, kes kasutavad uusimaid täiustatud kaameravõimalustega iPhone 15 mudeleid, neid plaane väga väärtuslikuks.

Kuigi Apple ei ole avalikustanud uute salvestustasemete täpset hinda, saame olemasolevate tariifide põhjal teha haritud oletuse. On tõenäoline, et 6 TB tellimus ei maksa rohkem kui 30 dollarit kuus, samas kui 12 TB tase peaks ulatuma umbes 60 dollarini kuus. Võrdluseks, Google'i 5 TB ja 10 TB andmete salvestusplaanide hind on vastavalt 24.99 ja 49.99 dollarit kuus, mis näitab sarnaseid hinnapunkte.

Lisaks suurenenud salvestusmahule saavad iCloud+ abonendid jätkuvalt nautida olemasolevaid privaatsusfunktsioone, sealhulgas Peida minu e-post ja Privaatne edastamine. Nende funktsioonide eesmärk on kaitsta kasutajaandmeid ja tagada turvaline sirvimiskogemus. Kuna iCloud+ pakub nii laiendatud salvestusruumi kui ka täiustatud privaatsust, pakub Apple oma kasutajatele jätkuvalt kõikehõlmavat ja usaldusväärset pilvesalvestusteenust.

