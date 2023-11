HP sülearvuti 17z: eelarvesõbralik jõuallikas igapäevaseks kasutamiseks

HP sülearvutite musta reede pakkumised on sel aastal olnud üsna muljetavaldavad ja üks pakkumine paistab teiste seast silma. HP sülearvuti 17z, mille algne hind oli 500 dollarit, on nüüd saadaval vaid 270 dollari eest tänu tohutule 230 dollari suurusele allahindlusele. Kui otsite uut sülearvutit tööle või kooli, siis ei tasu seda pakkumist käest lasta. Kuid nõudluse hüppeliselt kasvades on oluline tegutseda kiiresti, enne kui varud otsa saavad.

Kuigi HP Laptop 17z ei pruugi sobida energianäljasteks ülesanneteks, nagu tipptasemel arvutimängude mängimine või videotöötlus, on see igapäevase tootlikkuse poolest suurepärane. AMD Athlon Gold 7220U protsessori, AMD Radeoni graafika ja 8 GB muutmäluga sülearvuti on enam kui võimeline tegelema veebipõhise uurimistöö, aruannete koostamise ja muude kergete kuni mõõdukate ülesannetega. See on komplektis Windows 11 Home'iga, pakkudes tuttavat ja kasutajasõbralikku operatsioonisüsteemi kogemust ning rikkalikku 128 GB SSD-d kiireks salvestuseks ja tõhusaks multitegumtööks.

Kuid HP sülearvuti 17z tõeline silmapaistev omadus on selle muljetavaldav 17.3-tolline HD+ eraldusvõimega ekraan. Harva leiate nii avara ekraaniga sülearvuti nii soodsa hinnaga. Olenemata sellest, kas töötate oluliste projektide, voogesituste või videokõnede ja veebikoosolekute kallal, täiustab suur ekraan teie üldist kogemust. Sisseehitatud HP True Vision 720p HD-kaamera ja integreeritud kahe massiiviga digitaalsed mikrofonid tagavad veelgi sujuva ja selge suhtluse.

HP Laptop 17z on selle aasta musta reede müügi puhul praegu allahinnatud uskumatult 270 dollarini. Säästes 230 dollarit, on see mõjuv valik neile, kes otsivad eelarvesõbralikku, kuid töökindlat sülearvutit. Pettumuse vältimiseks on tungivalt soovitatav oma ost viivitamatult kindlustada.

FAQ:

K: Millisteks ülesanneteks HP sülearvuti 17z sobib?

V: HP sülearvuti 17z sobib suurepäraselt igapäevaste töö- või kooliülesannete jaoks, nagu veebipõhine uurimine ja aruannete koostamine.

K: Kas HP Laptop 17z saab hakkama tipptasemel arvutimängudega?

V: Ei, HP Laptop 17z ei ole mõeldud nõudlike ülesannete jaoks, nagu tipptasemel arvutimängude käitamine.

K: Mis on HP sülearvuti 17z silmapaistev funktsioon?

V: HP sülearvuti 17z silmapaistvaks funktsiooniks on selle 17.3-tolline HD+ eraldusvõimega ekraan.

K: Mida sisaldab HP sülearvuti 17z?

V: HP sülearvutil 17z on AMD Athlon Gold 7220U protsessor, AMD Radeon Graphics, 8 GB muutmälu, Windows 11 Home ja 128 GB SSD.

K: Kui kaua musta reede allahindlus kestab?

V: Pole selge, kui kauaks varusid jätkub, seega on soovitatav ost sooritada niipea kui võimalik.