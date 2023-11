Xboxi ja Call of Duty pidevalt muutuv maastik

Microsofti hiljutine Call of Duty, tuntud esimese isiku tulistamismängu frantsiisi omandamine, on pannud paljud fännid ja mängijad huvi tundma, mida tulevik toob. Kuna 3. novembril 11 ilmub väga oodatud Call of Duty: Modern Warfare 2023, on ootused kõrged nii Microsofti kui ka mängu arendajate jaoks.

Pole saladus, et Call of Duty on viimastel aastatel silmitsi kriitikaga uuenduste puudumise pärast. Frantsiis on aga endiselt uskumatult populaarne ja tulus, teenides pidevalt miljardeid tulusid. Microsofti osalemine frantsiisis toob kaasa uue vaatenurga ja potentsiaali põnevateks turundusvõimalusteks.

Hiljuti tervitati Xbox Series X ja Xbox Series S konsooli kasutajaid seadmete sisselülitamisel suurte tähelepanu köitvate reklaamidega Call of Duty: Modern Warfare 3 ettetellimisel. Kuigi mõned mängijad leidsid, et need reklaamid on pealetükkivad, väärib märkimist, et need ilmuvad ainult üks kord ja neist on lihtne loobuda. Microsoft rõhutab, et nad kaaluvad aktiivselt kasutajate tagasisidet ning püüavad leida tasakaalu reklaami ja kasutajakogemuse vahel.

Nagu öeldud, on Xboxi armatuurlaual olevad reklaamid fännide seas pikka aega vaielnud. Kuigi need aitavad konsooliplatvormi subsideerida, väidavad mõned, et abonemenditasud, nagu Xbox Game Pass Core või Xbox Game Pass Ultimate, peaksid vähendama või täielikult reklaamideta armatuurlaudu.

Tulevikku vaadates võib Microsofti omandamine tuua kaasa olulisi muudatusi Call of Duty turustamise ja esitlemise viisis. Kuna Microsoftil on eelmise omaniku Activisioniga võrreldes erinevad eesmärgid ja ootused, võib Microsoft kasutada väljalaskegraafikute osas strateegilisemat lähenemist, jättes oma platvormil võistlevatele tulistajatele veidi hingamisruumi.

Lisaks tekitab PlayStationiga sõlmitud turunduslepingu lõpp küsimusi selle kohta, kuidas Call of Duty tulevikus Xboxiga kaasbrändi hakatakse kasutama. Need ebakindlused toovad esile mängutööstuse pidevalt areneva olemuse ja tuletavad meile meelde, et miski pole kivisse raiutud.

Kuigi Microsofti omanduses oleva Call of Duty tulevik on ebakindel, võivad mängijad ja fännid loota tasakaalule kaasahaaravate turundusstrateegiate ja kasutajakogemuse austamise vahel. Ainult aeg näitab, kuidas Xboxi ja Call of Duty maastik jätkuvalt muutub.

FAQ

K: Kas Call of Duty avaldatakse Microsofti raames ka edaspidi igal aastal?

V: Spekuleeritakse, et Microsoft võib iga-aastasest väljalaskegraafikust kõrvale kalduda, et pakkuda konkureerivatele tulistajatele hingamisruumi ja anda arendajatele rohkem aega mängude arendamiseks.

K: Mis saab PlayStationiga sõlmitud turunduslepingust?

V: Kuna PlayStationiga sõlmitud turundusleping aegub lähiaastatel, on Call of Duty ja Xboxi kaasbränd ebakindel. Tulevastes turundusstrateegiates võib oodata muudatusi.

K: Kas Xboxi kasutajad on mures armatuurlaual olevate pealetükkivate reklaamide pärast?

V: Mõned Xboxi kasutajad on väljendanud pettumust armatuurlaual olevate reklaamide pärast, eriti arvestades nende juba makstavaid tellimustasusid. Microsoft tunnustab kasutajate tagasisidet ja püüab säilitada tasakaalu reklaamimise ja kasutajakogemuse vahel.

K: Kuidas mõjutab Microsofti omandiõigus Call of Duty uuendust?

V: Kuna Microsoft võtab tüüri, võivad Call of Duty uuendused olla mõjutatud ettevõtte eesmärkidest ja strateegiatest. Frantsiisi areng Microsofti omandis on endiselt ettearvamatu.

Allikad: Xbox