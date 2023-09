Huawei tutvustab kokkupandavaid Mate 60 Pro+ ja Mate X5, mis kinnitavad potentsiaalselt 5G võimekust ja Kirin 9000S protsessorit

Pärast väidetavate 5G-võimeliste Mate 60 ja Mate 60 Pro nutitelefonide üllatuslikku turuletoomist on Huawei nüüd avalikustanud veel kaks seadet: Mate 60 Pro+ ja kokkupandava Mate X5. Ettevõte on olnud nendes seadmetes kasutatava raadiotehnoloogia osas salajane, kuid allikad väidavad, et tegemist on tõepoolest 5G seadmetega. Hiina ajaveebi Vincent Zhongi poolt uue kokkupandava seadme kiiruskatse näitas, et allalaadimiskiirus on üle 1 Gbps.

Nende uute nutitelefonide toiteallikaks on tõenäoliselt Huawei HiSilicon Kirin 9000S protsessor. Selle kiibi 7 nm protsessisõlmega seoses on tõstatatud muret, kuna see võis rikkuda USA sanktsioone, pääsedes juurde välismaisele kiibi valmistamise tehnoloogiale. Kirin 9000S-i lammutamine, mille viis läbi TechInsights, kinnitas SMIC-i 7 nm protsessi kasutamist, mida peeti võimatuks Hollandi ettevõtte ASML-i peamiste tootmisseadmete importimise keelu tõttu.

Oletatakse, et SMIC võis välja töötada oma tipptasemel litograafiamasina, kuna USA piirangud sundisid Huaweid keskenduma innovatsioonile. Võrdlusnäitajad näitavad, et Kirin 9000S jõudlus on võrreldav Qualcommi Snapdragon 888-ga, kuigi seda peetakse kahe põlvkonna võrra maas. Protsessoril on üks suur tuum ja kolm keskmist tuuma, mis põhinevad Huawei enda arhitektuuril, ning neli väikest tuuma, mis põhinevad Armi tõhusal Cortex-A510-l. Kirin 9000S on ka esimene mobiilne protsessor, mis toetab mitme keermega töötlemist.

Mate 60 Pro+ pakub satelliitkõnede teenuseid ja sõnumside võimalusi, samas kui kokkupandaval Mate X5 on eelkäijaga võrreldes veidi erinev väline ekraan ja tagakaamera disain. Huawei pole veel nende mudelite hinnainfot avaldanud, kuid peagi algavad ettetellimised. Kui kõik neli Huawei uusimat nutitelefoni töötavad Kirin 9000S-iga, võib see tähendada ettevõtte usaldust oma kiipide saagikuse suhtes ja potentsiaalselt seada väljakutse USA sanktsioonidele.

Allikad: Engadget, Vincent Zhong, Bloomberg, Bits & Chips