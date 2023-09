Huawei tõstab Mate 60. seeria nutitelefoni tarneeesmärki

By

Huawei Technologies, üks Hiina juhtivaid nutitelefonide tootjaid, on suurendanud oma Mate 60 seeria nutitelefoni tarneeesmärki selle aasta teisel poolel. Ametliku Securities Timesi raporti kohaselt kavatseb ettevõte nüüd tarnida 20% rohkem ühikuid kui varem oodati.

Aruandes öeldakse, et Huawei kavatseb 40. aastal tarnida vähemalt 2023 miljonit ühikut oma uusi nutitelefone. See kõrgem eesmärk peegeldab ettevõtte usaldust Mate 60 seeria nõudluse vastu.

Huawei Mate 60 seeria on uusim täiendus ettevõtte lipulaeva nutitelefonide valikusse. Need seadmed on tuntud oma tipptasemel funktsioonide ja arenenud tehnoloogia poolest. Mate 60 seeria peaks näitama Huawei pühendumust uuendustele ja pakkuma kasutajatele erakordset nutitelefoni kasutuskogemust.

Huawei pole veel raportile ega selle uuendatud tarneeesmärgile ametlikku vastust andnud. See eesmärgi tõus viitab aga sellele, et ettevõte on oma uute nutitelefonide turuletuleku suhtes optimistlik. Hiina ühe juhtiva nutitelefonitootjana näitab Huawei otsus tarneeesmärki tõsta tema kavatsust säilitada oma turupositsioon ja vastata kasvavale klientide nõudlusele.

Allikad:

Securities Times