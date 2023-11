Musta reede mängumonitori pakkumised: leidke oma vajadustele sobivaim

By

Kuna musta reede pakkumiste hooaeg läheneb, on aeg hakata jahtima parimaid mängumonitori pakkumisi. Olenemata sellest, kas olete juhuslik mängija või innukas entusiast, pole kunagi olnud paremat aega oma monitori uuendamiseks. Kuna allahindlused ulatuvad sadadesse dollaritesse, võite leida monitori, mis vastab nii teie eelarvele kui ka jõudlusvajadustele.

Mängumonitoride puhul on suurus vaid üks tegur, mida arvestada. Alates 24.5-tollisest valikust kuni massiivse 57-tollise Samsung Odyssey Neo G9-ni leiate oma ruumile ja eelistustele sobiva ekraani. Kuid siin on midagi enamat kui lihtsalt suurus. Värskendussagedused vahemikus 120 Hz kuni 500 Hz, lamedad või kumerad paneelid, paneelitehnoloogiad nagu IPS, VA ja OLED ning eraldusvõimed Full HD-st kuni Dual 4K-ni pakuvad laia valikut valikuid.

Et aidata teil valikute meres navigeerida, tasub kaaluda mõnda asja.

Ekraani resolutsioon:

Mängumonitori eraldusvõime mängib pildikvaliteedis üliolulist rolli. Kui 1080p (1920 x 1080) on odavaim variant, siis 1440p (2560 x 1440) saavutab ideaalse tasakaalu hinna ja pildikvaliteedi vahel. Kui otsite suuremat detaili, pakuvad 4K eraldusvõime (3840 x 2160) kõrgeimat visuaalset täpsust.

Värskendamise määr:

Suurem värskendussagedus tagab sujuvamad pildid, kusjuures 500 Hz on tänapäeva mängumonitoride tipp. Enamiku mängijate jaoks on aga 120, 144 või 165 Hz värskendussagedus enam kui piisav, kuna enamik graafikakaarte piirab neid sagedusi sageli.

Nvidia G-Sync või AMD FreeSync?

Nvidia G-Sync ja AMD FreeSync on adaptiivsed sünkroonimistehnoloogiad, mis parandavad mängimist, kõrvaldades ekraani rebenemise ja kogelemise. G-Sync ühildub ainult Nvidia graafikakaartidega, samas kui FreeSync töötab ainult AMD graafikakaartidega. Väärib märkimist, et mõned monitorid võivad käivitada G-Synci isegi siis, kui neil on FreeSynci sertifikaat, kuid tulemused võivad olenevalt kaubamärgist ja mudelist erineda.

Graafikakaardi nõuded kõrgema eraldusvõime jaoks:

Kui soovite 4K-mänge, on eelmise põlvkonna valikud, nagu GeForce RTX 3080 või Radeon RX 6900 XT, mõistlikud valikud. Parima kogemuse saamiseks kõrge kaadrisageduse ja kvaliteediseadetega on aga parimad graafikakaardid nagu GeForce RTX 4090 ja Radeon RX 7900 XTX, eriti kui mängite kahe 4K paneeliga.

Paneeli tehnoloogiad:

IPS-ekraanid pakuvad suurepärast värvide taasesitamist ja vaatenurki, samas kui VA-kuvarid paistavad silma kontrastsuse ja musta taseme poolest. OLED-paneelid pakuvad kõige erksamaid värve, sügavaid musti ja kiireid reageerimisaegu. Igal paneelitehnoloogial on oma tugevad küljed ja see sobib erinevate mängueelistustega.

Neid tegureid silmas pidades saate nüüd teha teadlikke otsuseid, kui otsite sellel mustal reedel parimaid mängumonitori pakkumisi. Olenemata sellest, kas otsite kiiret FHD-kuvarit, ideaalset QHD-eraldusvõimet keskklassi graafikakaartide jaoks, kaasahaaravat UWQHD-kogemust või tipptasemel Dual QHD-ekraani, on teie jaoks ideaalne valik.

FAQ:

K: Kas mängumonitorid on musta reede ajal tavaliselt allahinnatud?

V: Jah, mängumonitorid saavad musta reede pakkumiste hooajal sageli märkimisväärseid allahindlusi.

K: Mis on kõige olulisem aspekt, mida mängumonitori valimisel arvestada?

V: Ekraani eraldusvõime on vaieldamatult kõige olulisem spetsifikatsioon, mida arvestada, kuna see mõjutab pildikvaliteeti.

K: Mis on mängumonitoride jaoks ideaalne värskendussagedus?

V: Kuigi kõrgemad värskendussagedused tagavad sujuvamad pildid, sobivad enamikule mängijatele sagedused 120, 144 või 165 Hz.

K: Mis vahe on Nvidia G-Synci ja AMD FreeSynci vahel?

V: G-Sync ühildub Nvidia graafikakaartidega, samas kui FreeSync on mõeldud AMD graafikakaartidele.

K: Kas kõik mängumonitorid toetavad 4K eraldusvõimet?

V: Ei, mitte kõik mängumonitorid ei toeta 4K eraldusvõimet. Oluline on kontrollida iga monitori tehnilisi andmeid.

K: Milline paneelitehnoloogia pakub parimat värvide taasesitamist?

V: OLED-paneelid pakuvad kõige elavamaid ja täpsemaid värve.

K: Kas suurema eraldusvõimega mängumonitorid on kallimad?

V: Üldiselt on kõrgema eraldusvõimega monitorid, nagu 4K või Dual 4K, kallimad kui madalama eraldusvõimega monitorid.