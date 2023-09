Kuidas Google Mapsist aadressi kustutada

Google Maps on väärtuslik tööriist uute kohtade navigeerimiseks ja avastamiseks, kuid võib juhtuda, et peate oma Google Mapsi kontolt aadressi kustutama. Aadressi Google Mapsist eemaldamiseks võib olla mitu põhjust.

Esiteks, olete võib-olla salvestanud aadressi, mis pole teie jaoks enam asjakohane. Näiteks kui olete kolinud uude majja või vahetanud töökohta, võite soovida vana aadressi salvestatud kohtadest eemaldada.

Aadressi Google Mapsist kustutamisel võivad olla ka privaatsusprobleemid. Kui olete kogemata salvestanud isikliku või tundliku asukoha, näiteks oma koduaadressi, ja te ei soovi seda enam näha või juurdepääsetavat, on see teie privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks hädavajalik oma kontolt eemaldada.

Lisaks võib salvestatud aadresside segamine muuta Google Mapsis navigeerimise kiiremaks ja tõhusamaks. Vananenud või ebaoluliste aadresside eemaldamisega saate otsingutulemusi sujuvamaks muuta ja tagada, et hõlpsaks juurdepääsuks salvestatakse ainult need kohad, mida sageli külastate või mida vajate.

Oluline on arvestada, et aadressi kustutamine Google Mapsist ei mõjuta tegelikku asukohta ega selle saadavust rakenduses. Aadress on teistele endiselt juurdepääsetav ja see kuvatakse jätkuvalt otsingutulemustes. Selle asemel eemaldatakse aadressi kustutamine ainult teie isiklikust salvestatud kohtade loendist.

Aadressi kustutamiseks Google Mapsist toimige järgmiselt.

1. Avage oma mobiilseadmes või arvutis Google Maps.

2. Logige sisse oma Google'i kontole.

3. Juurdepääs salvestatud aadressidele, puudutades menüüikooni ja valides „Teie kohad”.

4. Otsige üles jaotis „Salvestatud” ja valige aadress, mille soovite kustutada.

5. Eemaldage aadress salvestatud kohtadest.

Järgides neid samme, saate hoida oma salvestatud kohad asjakohasena, säilitada oma privaatsust ja parandada üldist Google Mapsi kasutuskogemust.

Mõisted:

– Google Maps: Google'i pakutav veebikaardistamisteenus ja rakendus, mis pakub satelliidipilte, tänavakaarte ja 360° panoraamvaateid.

– Salvestatud aadressid: asukohad, mille kasutaja on hõlpsaks juurdepääsuks tahtlikult oma Google Mapsi kontole salvestanud.

Allikad:

– Mitte ühtegi.