Astrofüüsik Brian May, kes on enim tuntud legendaarse rokkbändi Queen kitarrimängijana, on andnud olulise panuse NASA OSIRIS-RExi missiooni. Astrofüüsika doktorikraadi omav May on osalenud asteroidi Bennu kaardistamises, mille missioonil on kavas proov võtta.

May koostöö NASAga sai alguse 2015. aastal, kui ta töötas New Horizonsi missioonil, mis saatis Pluuto poolt lendama kosmoseaparaadi. Ta lõi Pluutost esmakordse kvaliteetse stereopildi, näidates oma talenti mitte ainult rokkmuusikuna, vaid ka astrofüüsikuna.

OSIRIS-RExi missioonil töötas May koos teadlase Claudia Manzoniga, et luua kosmosemissioonidest realistlikke 3D-pilte. Neid pilte kasutades aitas May Bennu kaardistada ja leida asteroidiproovi koguva sondi jaoks ohutu maandumistsooni. Tema teadmised ja uuenduslik lähenemine avaldasid muljet missiooni direktorile Dante Laurettale, kes kirjeldas May stereosüsteeme kui "suurepärast tööriista", mis aitas sobiva maandumiskoha otsimisel.

May pühendumus teadusele ja kosmoseuuringutele ilmneb tema osalemisest NASA projektides. Tema kirg astronoomia vastu viis ta doktorikraadini astrofüüsikas ja ta jätkab sellesse valdkonda panustamist, andes samas püsiva panuse muusikamaailma Queeni laulukirjutajana.

Proovikapsli OSIRIS-REx maandumine Utah’ kõrbes 24. septembril tähistab olulist verstaposti NASA missioonis tuua asteroidiproov tagasi Maale. Brian May panus missioonile tõstab esile muusika ja teaduse ainulaadset ristumiskohta, näidates üksikisikute andeid ja erinevaid huve nende püüdlustes väljaspool nende esmaseid valdkondi.

Allikad:

– NASA esimene omataoline missioon asteroidiproovi Maale toimetamiseks on mitmes mõttes tähelepanuväärne. (The Weather Channel)

– Brian Mayl on doktorikraad astrofüüsikas. (The Weather Channel)

– May autasustatakse asteroidi Bennu kaardistamisel OSIRIS-RExi osana. (The Weather Channel)

– May töötas koos teadlase Claudia Manzoniga kosmosemissioonide 3D-piltide loomisel. (The Weather Channel)

– May stereosüsteeme kirjeldati kui suurepärast vahendit turvalise maandumiskoha leidmiseks. (Space.com)