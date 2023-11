Kui palju Walmarti asju tuleb Hiinast?

Tänapäeva globaliseeruvas maailmas pole saladus, et paljud meie igapäevaselt kasutatavad tooted on valmistatud Hiinas. Maailma ühe suurima jaemüügihiiglasena hangib Walmart kahtlemata olulise osa oma kaubast Aasia tootmisjõujaamast. Aga kui suur osa Walmarti asjadest pärineb tegelikult Hiinast? Süveneme numbritesse ja heidame valgust sellele sageli esitatavale küsimusele.

Walmarti enda väidete kohaselt on ligikaudu 80% nende USA poodides müüdavatest toodetest valmistatud Hiinas. See vapustav arv näitab, mil määral domineerib Hiina tootmine selle jaemüügiettevõtte tarneahelas. Alates elektroonikast ja rõivastest kuni majapidamistarvete ja mänguasjadeni pärineb suur hulk Walmarti riiulitel olevaid tooteid Hiina tehastest.

FAQ:

K: Miks Walmart tugineb nii palju Hiina toodetele?

V: Walmarti Hiina toodetele tuginemise taga on mitu põhjust. Esiteks on Hiinal väljakujunenud tootmisinfrastruktuur ja suur tööjõud, mis võimaldab kulutõhusat tootmist. Lisaks pakuvad Hiina tehased sageli kiireid tööaegu, mis võimaldab Walmartil oma kauplusi tõhusalt täiendada.

K: Kas Walmarti suure sõltuvusega Hiina toodetest on probleeme?

V: Kuigi Walmarti hankimisstrateegial on oma eelised, tekitab see ka muret. Kriitikud väidavad, et suur sõltuvus Hiina tootmisest aitab kaasa töökohtade kadumisele USA-s ja teistes riikides. Lisaks on Hiina tehastes esinenud tooteohutuse probleeme ja vaidlusi seoses töötingimustega.

K: Kas Walmart hangib tooteid ainult Hiinast?

V: Ei, Walmart hangib tooteid erinevatest riikidest üle maailma. Kuigi Hiina jääb nende tarneahelas domineerivaks mängijaks, impordib Walmart kaupu ka sellistest riikidest nagu Mehhiko, Kanada ja teised Aasia riigid.

K: Kas Walmart astub samme oma hankimise mitmekesistamiseks?

V: Viimastel aastatel on Walmart teinud jõupingutusi oma hankimisstrateegia mitmekesistamiseks. Ettevõte on aktiivselt uurinud võimalusi oma hangete suurendamiseks muudest riikidest peale Hiina. Selle sammu eesmärk on maandada riske, mis on seotud ülemäärase sõltuvusega ühest riigist, ja luua tasakaalustatum tarneahel.

Kokkuvõttes on ilmne, et märkimisväärne osa Walmarti kaubast pärineb tõepoolest Hiinast. Kuna ligikaudu 80% USA kauplustes müüdavatest toodetest pärineb Hiina tehastest, toetub jaemüügihiiglane suuresti Hiina tootmisvõimsustele. Walmart astub aga samme ka oma hankimisstrateegia mitmekesistamiseks, tunnistades vajadust tasakaalustatuma tarneahela järele pidevalt muutuval globaalsel maastikul.