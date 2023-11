Kui palju Walmarti perekond päevas teenib?

Jaemüügi valdkonnas on vähestel nimedel sama suur kaal kui Walmartil. Oma suure kaupluste võrgustiku ja veebipõhise kohalolekuga on ettevõttest saanud ülemaailmne jõuallikas. Kuid kas olete kunagi mõelnud, kui palju raha Walmarti perekond igapäevaselt teenib? Süvenegem numbritesse ja valgustagem seda intrigeerivat teemat.

Walmarti perekond, mida sageli nimetatakse Waltoni perekonnaks, on üks jõukamaid perekondi maailmas. Nende varandus tuleneb peamiselt nende osalusest Sam Waltoni poolt 1962. aastal asutatud rahvusvahelises jaemüügiettevõttes Walmart Inc.. Perekonna varandus jaguneb mitme liikme vahel, sealhulgas Alice Waltoni, Jim Waltoni ja Rob Waltoni vahel.

Forbesi reaalajas miljardäride jälgija andmetel on Walmarti perekonna kogu netoväärtus hinnanguliselt umbes 200 miljardit dollarit. See vapustav näitaja teeb neist ühe rikkaima perekonna planeedil. Siiski on oluline märkida, et see netoväärtus ei ole sama, mis nende igapäevane sissetulek.

Nende igapäevase sissetuleku arvutamiseks peame arvestama erinevate teguritega, nagu investeeringud, dividendid ja muud tuluallikad. Kahjuks pole täpset teavet nende igapäevaste sissetulekute kohta kergesti kättesaadav. Siiski võib kindlalt eeldada, et nende igapäevane sissetulek on Walmarti suurust ja kasumlikkust arvestades märkimisväärne.

FAQ:

K: Mis on netoväärtus?

V: Netoväärtus on üksikisiku või üksuse varade koguväärtus, millest on maha arvatud nende kohustused. See on jõukuse ja finantsseisundi mõõdupuu.

K: Kuidas Walmarti perekonna rikkust jaotatakse?

V: Walmarti perekonna varandus jaotatakse erinevate pereliikmete vahel, kusjuures suurimad osad on Alice Waltoni, Jim Waltoni ja Rob Waltoni käes.

K: Kas Walmarti perekonnal on muid sissetulekuallikaid?

V: Kuigi suurem osa nende rikkusest pärineb Walmarti osalusest, võib perekond investeerida ka muudesse ettevõtetesse ja varadesse, mis toovad lisatulu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi me ei saa Walmarti perekonna igapäevase sissetuleku kohta täpset arvu anda, on see nende tohutut netoväärtust arvestades kahtlemata märkimisväärne. Kuna jaemüügihiiglane õitseb jätkuvalt, kasvab tõenäoliselt perekonna jõukus, mis tugevdab nende positsiooni ühe jõukaima perekonnana maailmas.