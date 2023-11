Mitu last Walmarti omanikul oli?

Jaemüügihiiglaste vallas on Walmart pikka aega levinud nimi. Sam Waltoni poolt 1962. aastal asutatud ettevõttest on saanud maailma suurim jaemüüja. Selle globaalse impeeriumi taga on paljud inimesed uudishimulikud selle mehe isikliku elu vastu, kes selle kõik alustas. Üks sageli kerkib küsimus: mitu last oli Sam Waltonil?

Walmarti asutajal Sam Waltonil oli kokku neli last. Tema esimene laps Samuel Robson Walton sündis 1944. aastal. Rob Walton, nagu teda üldiselt tuntakse, mängis Walmarti kasvus ja edus olulist rolli. Ta töötas oma isa jälgedes ettevõtte esimehena aastatel 1992–2015.

John Thomas Walton, Sam Waltoni teine ​​laps, sündis 1946. aastal. Traagiliselt suri John Walton 2005. aastal lennuõnnetuses. Vaatamata oma enneaegsele surmale jääb tema mõju ettevõttele ja tema perekonna heategevuslikele ettevõtmistele alatiseks meelde.

1948. aastal sündis Sam Waltoni kolmas laps Jim Walton. Praegu on ta Walmarti direktorite nõukogu liige ja mängib aktiivset rolli ettevõtte juhtimises. Oma tagasihoidliku loomuse poolest tuntud Jim on andnud pereettevõttesse olulise panuse.

Sam Waltoni lastest noorim on 1949. aastal sündinud Alice Walton. Kuigi ta pole Walmarti igapäevaste tegevustega otseselt seotud olnud, on Alice endale nime teinud kunstikoguja ja filantroopina. Ta asutas Arkansase osariigis Bentonville'is Crystal Bridgesi Ameerika kunsti muuseumi, mis tutvustab tema ulatuslikku kollektsiooni.

FAQ:

K: Kes on Walmarti omanik?

V: Walmarti asutaja oli Sam Walton. Alates tema surmast 1992. aastal on aga ettevõtte omandiõigus jagatud tema pärijate vahel.

K: Mitu last oli Sam Waltonil?

V: Sam Waltonil oli neli last: Samuel Robson Walton, John Thomas Walton, Jim Walton ja Alice Walton.

K: Kas mõni Sam Waltoni lastest on seotud Walmartiga?

V: Jah, kolm Sam Waltoni last on olnud seotud Walmartiga. Rob Walton oli ettevõtte esimees, Jim Walton on direktorite nõukogu liige ja Alice Walton on keskendunud oma ettevõtmistele, sealhulgas kunstikogumisele ja filantroopiale.

K: Mis on Crystal Bridgesi Ameerika kunsti muuseum?

V: Crystal Bridgesi Ameerika kunsti muuseum on Alice Waltoni asutatud muuseum Arkansase osariigis Bentonville'is. See sisaldab märkimisväärset Ameerika kunsti kogu ja on populaarne kultuuriline vaatamisväärsus.

Kuna Sam Waltoni pärand elab tema laste kaudu edasi, õitseb Walmart jätkuvalt jaemüügijõuna. Tema järeltulijate panus on kahtlemata mänginud otsustavat rolli ettevõtte edu ja mõju kujundamisel jaekaubanduse maailmale.