Kui kaua on vöötohatise vaktsiin hea?

vöötohatis, tuntud ka kui vöötohatis, on valulik viirusnakkus, mille põhjustab tuulerõugeid põhjustav tuulerõugeid põhjustav viirus. Tavaliselt mõjutab see vanemaid täiskasvanuid ja nõrgestatud immuunsüsteemiga inimesi. Selle kurnava seisundi vältimiseks on saadaval vöötohatise vaktsiin. Aga kui kaua kaitse selle vaktsiini eest kestab? Uurime välja.

Vöötohatise vaktsiin, tuntud ka kui Zostavax, oli esimene vaktsiin, mille USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) kiitis heaks vöötohatise vältimiseks. 2017. aastal võeti aga kasutusele uus ja tõhusam vaktsiin nimega Shingrix. Shingrix on nüüd eelistatud vaktsiin, mida haiguste tõrje ja ennetamise keskused (CDC) soovitavad vöötohatise ennetamiseks.

Kui kaua Shingrixi vaktsiin kaitset pakub?

CDC andmetel pakub Shingrixi vaktsiin tugevat kaitset vöötohatise ja selle tüsistuste eest. Kliinilised uuringud on näidanud, et vaktsiin on üle 90% efektiivne vöötohatise ennetamisel 50-aastastel ja vanematel inimestel. Shingrixi vaktsiini kaitse kestab mitu aastat ning uuringud näitavad, et see püsib kõrge efektiivsusena vähemalt neli aastat pärast vaktsineerimist.

Kas on vaja kordussüsti?

Kuigi Shingrixi vaktsiin tagab pikaajalise kaitse, soovitab CDC teist annust, et tagada maksimaalne efektiivsus. Teine annus tuleb manustada kaks kuni kuus kuud pärast esimest annust. Kordussüst aitab tugevdada ja pikendada immuunvastust, pakkudes pidevat kaitset vöötohatise vastu.

Aga vanem vaktsiin Zostavax?

Vanem vöötohatise vaktsiin Zostavax on endiselt saadaval, kuid see pole enam eelistatud valik. Zostavax pakub kaitset vöötohatise vastu umbes viieks aastaks, kuid selle efektiivsus aja jooksul väheneb. Kui olete varem saanud Zostavaxi vaktsiini, soovitab CDC hankida Shingrixi vaktsiini, et tagada parem kaitse vöötohatise vastu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Shingrixi vaktsiin on vöötohatise ja selle tüsistuste ennetamisel väga tõhus. Selle pikaajalise kaitse tõttu saavad inimesed pärast vaktsineerimist nautida meelerahu veel mitu aastat. Ärge unustage konsulteerida oma tervishoiuteenuse osutajaga, et teha kindlaks teie jaoks parim vaktsineerimiskava ja tagada teile kõige värskem teave vöötohatise ennetamise kohta.

