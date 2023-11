Kui kaua COVID teie kehas positiivsena püsib?

Kuna COVID-19 pandeemia mõjutab jätkuvalt kogukondi kogu maailmas, jäävad paljud inimesed mõtlema, kui kaua võib viirus nende kehas tuvastatavaks jääda. COVID-19 testi positiivse tulemuse kestuse mõistmine on nii üksikisikute, tervishoiutöötajate kui ka rahvatervise asutuste jaoks ülioluline. Süveneme sellesse teemasse ja käsitleme mõnda korduma kippuvat küsimust.

Kui kaua saab COVID-19 organismis tuvastada?

Kestus, mille jooksul COVID-19 kehas tuvastatakse, on inimestel erinev. Haiguste tõrje ja ennetamise keskuste (CDC) andmetel on enamikul inimestel, kes nakatuvad viirusega, positiivne test esimeste päevade jooksul pärast nakatumist. Siiski võib viirus mõnel juhul jääda tuvastatavaks kuni kolm kuud, eriti nõrgenenud immuunsüsteemiga või pikaajalise haigusega inimestel.

Millised tegurid mõjutavad positiivse testitulemuse kestust?

Mitmed tegurid võivad mõjutada seda, kui kaua COVID-19 kehas tuvastatavaks jääb. Nende hulka kuuluvad infektsiooni raskusaste, inimese immuunvastus ja tuvastamiseks kasutatud testi tüüp. PCR-testid, mis tuvastavad viiruse geneetilise materjali, on üldiselt tundlikumad ja suudavad viirust tuvastada pikema perioodi jooksul võrreldes antigeeni kiirtestidega, mis tuvastavad spetsiifilisi viirusvalke.

Kas keegi võib pärast positiivse testi tulemust siiski viirust levitada?

Jah, inimestel on võimalik viirust levitada ka pärast positiivset testi. Viiruse geneetilise materjali olemasolu ei viita tingimata sellele, et inimene on nakkav. Siiski on ülioluline järgida tervishoiutöötajate ja rahvatervise asutuste juhiseid isoleerimise ja karantiini protokollide kohta, et vältida viiruse võimalikku levikut teistele.

Millal võib kedagi pidada mittenakkavaks?

Selle kindlaksmääramine, millal keegi ei ole enam nakkav, sõltub erinevatest teguritest, sealhulgas sümptomitest, testitulemustest ja tervishoiutöötajate juhistest. Üldjuhul võib kergete kuni mõõdukate COVID-19 sümptomitega isikuid pidada mittenakkuslikuks 10 päeva pärast sümptomite ilmnemist, eeldusel, et nad on olnud palavikuvabad vähemalt 24 tundi ilma palavikku alandavaid ravimeid kasutamata. Siiski võivad raske haigusega või immuunpuudulikkusega inimesed vajada pikemat isolatsiooniperioodi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kestus, mille jooksul COVID-19 jääb kehas tuvastatavaks, võib inimestel erineda. Kuigi enamikul inimestel on positiivne test esimeste päevade jooksul pärast nakatumist, võib viirus mõnel juhul püsida kuni kolm kuud. Viiruse leviku tõkestamiseks on oluline järgida tervishoiutöötajate ja rahvatervise asutuste juhiseid isegi pärast positiivset testi. Olge kursis, hoidke end turvaliselt ja seadke jätkuvalt esikohale oma tervis ja ümbritsevate inimeste heaolu.