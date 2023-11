Kuidas Walmartil rahaliselt läheb?

Rahvusvaheline jaemüügiettevõte Walmart on jaekaubanduses olnud aastakümneid domineeriv jõud. Maailma ühe suurima ettevõttena on loomulik küsida, kuidas Walmartil rahaliselt läheb. Vaatame lähemalt ettevõtte majandustulemusi ja süveneme mõne korduma kippuvasse küsimusesse.

Finantstulemused:

Walmarti finantstulemused on viimastel aastatel olnud tugevad. Viimasel eelarveaastal oli ettevõtte kogutulu 559 miljardit dollarit, mis on 6.7% rohkem kui eelmisel aastal. Seda kasvu võib seostada mitmete teguritega, sealhulgas tugeva e-kaubanduse müügiga ja suurenenud jalakäijate arvuga nende füüsilistes kauplustes.

Lisaks oli Walmarti aasta puhaskasum 14.9 miljardit dollarit, mis näitab tema võimet teenida märkimisväärset kasumit. Ettevõtte järjepideva finantsedu taga on lai tootevalik, konkurentsivõimeline hind ja tõhus tarneahela juhtimine.

Korduma kippuvad küsimused:

1. Mis on Walmarti turukapitalisatsioon?

Turukapitalisatsioon viitab ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtusele. Walmarti turukapitalisatsioon oli [kuupäev] seisuga ligikaudu 400 miljardit dollarit, mis teeb sellest ühe väärtuslikuma ettevõtte maailmas.

2. Mitu kauplust Walmartil on?

Walmartil on laialdane kaupluste võrgustik kogu maailmas. [kuupäev] seisuga oli ettevõttel üle 11,500 27 kaupluse XNUMX riigis, sealhulgas koduturul Ameerika Ühendriikides.

3. Kuidas on Walmarti e-kaubanduse äril läinud?

Walmart on teinud märkimisväärseid edusamme oma e-kaubanduse kohaloleku laiendamisel. Interneti-jaemüüja Jet.com omandamisega 2016. aastal on ettevõte oma veebiplatvormi palju investeerinud. Viimastel aastatel on Walmarti e-kaubanduse müük märkimisväärselt kasvanud, viimasel eelarveaastal kasvas see 79%.

4. Millist mõju on COVID-19 Walmarti finantsseisundile avaldanud?

COVID-19 pandeemial on olnud Walmarti finantsseisule nii positiivne kui ka negatiivne mõju. Kuigi ettevõttel kasvas nõudlus esmatähtsate kaupade ja toidukaupade järele, tekkisid ka lisakulud seoses ohutusmeetmete ja tarneahela häiretega. Üldiselt jäi Walmarti finantstulemused sellel keerulisel perioodil tugevaks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmart jätkab rahaliselt edukat, muljetavaldava tulude kasvu ja kasumlikkusega. Selle edule on kaasa aidanud selle võime kohaneda tarbijate muutuvate eelistustega ja investeerida e-kaubandusse. Jaemüügimaastiku arenedes jääb Walmarti finantstulemused kahtlemata nii investorite kui ka tööstuse vaatlejate jaoks oluliseks huvivaldkonnaks.