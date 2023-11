Kui tõhus on 2023. aasta gripisüst?

Gripihooaja lähenedes kaaluvad paljud inimesed, kas teha iga-aastane gripivaktsiin või mitte. Jätkuva COVID-19 pandeemiaga on end hingamisteede haiguste eest kaitsmise tähtsus muutunud veelgi ilmsemaks. Gripivaktsiini efektiivsus võib gripiviiruse pidevalt muutuva iseloomu tõttu aasta-aastalt erineda. Niisiis, kui tõhus on 2023. aasta gripivaktsiin?

Haiguste tõrje ja ennetamise keskuste (CDC) andmetel võib gripivaktsiini efektiivsus antud hooajal olla vahemikus 40% kuni 60%. See tähendab, et vaktsineerimine vähendab oluliselt riski haigestuda grippi ja kogeda raskeid sümptomeid. Siiski on oluline märkida, et tõhusus võib varieeruda sõltuvalt sellistest teguritest nagu vanus, üldine tervislik seisund ning vaktsiini ja tsirkuleerivate viirusetüvede sobivus.

FAQ:

K: Mis on gripivaktsiin?

V: Gripivaktsiin, tuntud ka kui gripivaktsiin, on vaktsiin, mis aitab kaitsta gripiviiruse eest. Tavaliselt manustatakse seda igal aastal üksikisikutele, et vähendada gripi nakatumise riski.

K: Kuidas gripivaktsiin toimib?

V: Gripisüst toimib, stimuleerides immuunsüsteemi tootma gripiviiruse vastaseid antikehi. Need antikehad aitavad organismil viirust ära tunda ja sellega kokku puutudes tõrjuda.

K: Kas gripivaktsiin on ohutu?

V: Jah, gripivaktsiini peetakse enamiku inimeste jaoks ohutuks. Sagedasteks kõrvaltoimeteks võivad olla süstekoha valulikkus, madal palavik ja lihasvalu. Tõsised kõrvaltoimed on haruldased.

K: Kes peaks saama gripivaktsiini?

V: CDC soovitab kõigil kuue kuu vanustel ja vanematel inimestel end gripi vastu vaktsineerida, eriti neid, kellel on suurem risk tüsistuste tekkeks, nagu väikelapsed, vanemad täiskasvanud, rasedad naised ja teatud haigusseisunditega inimesed.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi 2023. aasta gripivaktsiini efektiivsus võib varieeruda, on see endiselt oluline vahend gripiviiruse leviku tõkestamisel ja sümptomite raskuse vähendamisel. Vaktsineerimine mitte ainult ei kaitse ennast, vaid aitab kaitsta ka haavatavaid elanikkonda. Ärge unustage konsulteerida tervishoiutöötajatega, et saada isikupärast nõu ja olla kursis viimaste soovitustega.