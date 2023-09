Dolby Atmos Music: helikogemuse revolutsiooniline muutmine

By

Helitehnoloogiafirma Dolby poolt välja töötatud Dolby Atmos on muutunud meelelahutustööstuses mängu muutjaks. Peamiselt filmides ja teatrites kasutamise poolest tuntud Dolby Atmos on nüüd laiendanud oma haaret muusikamaailma, luues revolutsioonilise helikogemuse.

Dolby meelelahutusdivisjoni juht John Couling selgitab, et Dolby Atmos Music läheb traditsioonilisest stereoformaadist kaugemale. Kui stereo ühendab kogu muusika vasak- ja parempoolseks helikanaliks, siis Dolby Atmos Music läheneb teistmoodi. See eraldab erinevad instrumendid ja vokaalid ning liigutab neid kahe kanali vahel ja ümber, luues kaasahaaravama ja kolmemõõtmelisema heli.

Kuigi Dolby Atmos Music on juba integreeritud olmeelektroonikatoodetesse ja muusika voogedastusteenustesse, ei ole see meediaplatvormidel, näiteks uudistesaadetel, veel laialdaselt kasutusele võetud. Siiski on oluline näidata selle eeliseid vaatajatele.

Kasutades Dolby Atmos Musicut, saavad kuulajad kogeda muusikat nii, nagu oleksid nad muusikutega ruumis. Instrumentide ja vokaali dünaamilised liigutused loovad kõrgendatud kohalolutunde, muutes kuulamiskogemuse rikkalikumaks ja kaasahaaravamaks.

Dolby Atmose laienemine muusikavaldkonda tähistab olulist nihet selles, kuidas me helisisu tarbime. See tutvustab sügavust ja ruumitunnetust, mis traditsiooniliste stereovormingutega varem oli saavutamatu.

Kuna Dolby Atmos Music kogub veelgi haaret, toob see eeldatavasti revolutsiooni muusikatööstuses ning muudab selle, kuidas me muusikat tajume ja naudime. Tänu oma võimele luua kõikehõlmav ja kaasahaarav helikeskkond, on Dolby Atmos Musicust uus muusika tootmise ja tarbimise standard.

