Kuidas kustutada Samsungist kustutamatuid rakendusi?

Kustutamata rakendused võivad häirida kõiki nutitelefoni, sealhulgas Samsungi seadmeid. Need eelinstallitud rakendused, tuntud ka kui bloatware, võtavad sageli väärtuslikku salvestusruumi ja neid ei saa kergesti eemaldada. Siiski on mõned meetodid, mida saate proovida nende kangekaelsete rakenduste kustutamiseks ja seadme salvestusruumi taastamiseks.

Üks võimalus on rakendus keelata. Rakenduse keelamine peidab selle sisuliselt teie seadme rakenduste sahtlist ja takistab selle taustal töötamist. Rakenduse keelamiseks Samsungi seadmes avage Seaded, seejärel Rakendused ja valige rakendus, mille soovite keelata. Sealt puudutage nuppu Keela. Pidage meeles, et rakenduse keelamisel võivad mõned funktsioonid või funktsioonid muutuda kättesaamatuks.

Kui rakenduse keelamisest ei piisa, võite proovida selle desinstallimiseks kasutada kolmanda osapoole rakendust. Google Play poes on saadaval mitu rakendust, mis väidetavalt suudavad bloatware eemaldada. Need rakendused nõuavad sageli juurjuurdepääsu, mis tähendab, et teil peavad olema oma seadmes administraatoriõigused. Seadme juurutamine võib aga tühistada teie garantii ja põhjustada muid probleeme, seega olge ettevaatlik.

Teine võimalus kustutamatute rakenduste kustutamiseks on Androidi silumissildi (ADB) kasutamine. ADB on käsurea tööriist, mis võimaldab teil oma Android-seadmega arvutist suhelda. Ühendades oma Samsungi seadme arvutiga ja kasutades ADB-käske, saate desinstallida süsteemirakendused, mida muidu ei saa eemaldada. See meetod nõuab mõningaid tehnilisi teadmisi ja võib osutuda riskantseks, kui seda ei tehta õigesti, seega on see soovitatav kogenud kasutajatele.

FAQ:

K: Mis on kustutamatud rakendused?

V: Kustutatavad rakendused, tuntud ka kui bloatware, on nutitelefonidesse eelinstallitud rakendused, mida ei saa tavaliste vahenditega kergesti eemaldada.

K: Miks ma peaksin kustutama kustutamatuid rakendusi?

V. Kustutamata rakendused võtavad sageli salvestusruumi ja võivad töötada taustal, mis võib mõjutada seadme jõudlust. Nende eemaldamine võib vabastada ruumi ja parandada üldist funktsionaalsust.

K: Kas ma saan kustutamatuid rakendusi kustutada ilma Samsungi seadet juurutamata?

V: Rakenduse keelamine on lihtsaim viis kustutamatu rakenduse "kustutamiseks" ilma juurdumiseta. Rakenduse täielik eemaldamine võib aga nõuda juurjuurdepääsu või täiustatud meetodite (nt ADB) kasutamist.

K: Kas minu Samsungi seadme juurutamine on ohutu?

V: Seadme juurutamine võib tühistada teie garantii ja põhjustada turva- või stabiilsusprobleeme. Enne juurdumise jätkamist on soovitatav põhjalikult uurida riske ja eeliseid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi kustutamatute rakenduste kustutamine Samsungi seadmetest võib olla keeruline, on seadme salvestusruumi taastamiseks saadaval meetodeid. Olenemata sellest, kas see on rakenduse keelamine, kolmandate osapoolte rakenduste kasutamine või ADB-käskude kasutamine, on enne nende meetodite proovimist oluline kaaluda riske ja eeliseid.