Kuidas luua iPhone'is peidetud kausta?

Tänasel digiajastul on privaatsus muutunud paljude nutitelefonide kasutajate peamiseks murekohaks. Olenemata sellest, kas tegemist on isiklike fotode, tundlike dokumentide või konfidentsiaalse teabega, tahavad inimesed tagada, et nende andmed on turvatud ja uteliailtade eest varjatud. Kui olete iPhone'i kasutaja, kes soovib luua oma seadmes peidetud kausta, siis siin on samm-sammult juhis, mis aitab teil oma faile privaatsena hoida.

1. Vali peidukoht: Alustage oma iPhone'is sobiva asukoha valimisega, kuhu soovite peidetud kausta luua. See võib olla olemasolevas rakenduses või teie avakuval.

2. Looge uus kaust: Vajutage ja hoidke avakuval mis tahes rakenduse ikooni, kuni see hakkab värisema. Seejärel lohistage uue kausta loomiseks üks rakendus teise peale. Andke kaustale nimi, mis ei tekita kahtlust.

3. Teisaldage rakendused kausta: Nüüd teisaldage rakendused, mida soovite peita, vastloodud kausta. Seda saate teha, vajutades ja hoides all rakenduse ikooni, seejärel lohistades selle kausta.

4. Peida kaust: Kausta uteliailta pilgu eest peitmiseks teisaldage see teisesele või kolmandale avakuvale. Seda saate teha, lohistades kausta kõige parempoolsemale ekraanile või libistades vasakule, kuni jõuate soovitud asukohta.

FAQ:

K: Kas keegi ikka leiab mu peidetud kausta?

V: Kuigi see meetod tagab privaatsuse põhitaseme, pole see lollikindel. Nutikad kasutajad võivad siiski leida peidetud kausta, otsides teie seadet või kasutades teatud kolmanda osapoole rakendusi.

K: Kas ma saan peidetud kausta parooliga kaitsta?

V: Kahjuks ei paku iOS sisseehitatud funktsiooni kaustade parooliga kaitsmiseks. Siiski saate kasutada App Store'i kolmandate osapoolte rakendusi, mis pakuvad täiendavaid turvameetmeid.

K: Kas rakenduste peitmine mõjutab nende funktsionaalsust?

V: Ei, rakenduste kausta peitmine ei mõjuta nende funktsioone. Saate neile endiselt juurde pääseda ja neid kasutada nagu tavaliselt.

Järgides neid lihtsaid samme, saate luua oma iPhone'is peidetud kausta ja lisada oma isiklikele andmetele täiendava privaatsuskihi. Siiski on oluline meeles pidada, et see meetod ei ole lollikindel ja kui teil on väga tundlikku teavet, on soovitatav uurida tugevamaid turbevõimalusi.