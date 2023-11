Kuidas kontrollida, mis taustal töötab?

Tänapäeva kiires digimaailmas ei ole harvad juhud, kui meie seadmetes töötab taustal korraga mitu rakendust. Kuigi see võib olla mugav, võib see põhjustada ka jõudlusprobleeme või isegi privaatsusprobleeme. Niisiis, kuidas saate kontrollida, mis teie seadmes taustal töötab? Uurime välja.

Windowsis töötavate protsesside kontrollimine:

Windowsis saate kasutada tegumihaldurit, et näha, millised protsessid taustal töötavad. Vajutage lihtsalt klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Esc või paremklõpsake tegumiribal ja valige "Task Manager". Töötavate protsesside loendi kuvamiseks liikuge tegumihalduri aknas vahekaardile "Protsessid" või "Üksikasjad". Siin saate tuvastada ressursse nõudvad rakendused või kõik kahtlased tegevused.

Töötavate protsesside kontrollimine MacOS-is:

MacOS-is saate töötavate protsesside kontrollimiseks kasutada aktiivsusmonitori. Sellele juurdepääsuks avage kaust "Rakendused", seejärel "Utiliidid" ja käivitage "Activity Monitor". Aktiivsete protsesside loendi kuvamiseks klõpsake aknas Aktiivsusmonitor vahekaarti "CPU" või "Memory". See võimaldab teil jälgida ressursside kasutamist ja tuvastada võimalikud probleemid.

Androidis töötavate protsesside kontrollimine:

Android-seadmetes võib protsess erineda sõltuvalt tootja kohandatud liidesest. Enamikul Android-seadmetest on aga sisseehitatud rakendus „Seaded”. Avage rakendus "Seaded", seejärel liikuge jaotisse "Rakendused" või "Rakendused". Siit leiate kõigi installitud rakenduste loendi, sealhulgas taustal töötavate rakenduste loendi. Puudutage rakendust, et vaadata selle üksikasju ja vajaduse korral sundida see peatama.

Töötavate protsesside kontrollimine iOS-is:

iOS-i seadmetes ei saa te jooksvaid protsesse otse vaadata nagu teistel platvormidel. Siiski saate kontrollida, millised rakendused on hiljuti aktiivsed olnud. Rakenduste vahetajale juurdepääsemiseks topeltklõpsake kodunupul (või pühkige alt üles, kui seadmetes pole avakuva nuppu). Siin näete hiljuti kasutatud rakenduste loendit, mis näitab, millised neist tõenäoliselt taustal töötavad.

Korduma kippuvad küsimused (KKK):

K: Mis on taustprotsessid?

V: Taustprotsessid viitavad rakendustele või ülesannetele, mis töötavad teie seadmes ilma, et neid aktiivselt kasutataks või ekraanil näha oleks. Need võivad hõlmata süsteemiprotsesse, taustal töötavaid rakendusi või teenuseid, mis töötavad ka siis, kui te neid aktiivselt ei kasuta.

K: Miks peaksin kontrollima, mis taustal töötab?

V. Töötavate protsesside kontrollimine võib aidata teil tuvastada ressursimahukad rakendused, mis võivad teie seadet aeglustada või selle akut tühjendada. Samuti võib see aidata teil tagada, et taustal ei töötaks ühtegi kahtlast või soovimatut rakendust, mis võib teie privaatsust või turvalisust ohustada.

K: Kas ma saan kõik taustaprotsessid peatada?

V. Kuigi saate mõned taustaprotsessid peatada, on oluline meeles pidada, et teatud süsteemiprotsessid on teie seadme nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud. Oluliste protsesside peatamine võib põhjustada ebastabiilsust või häirida teie seadme normaalset tööd. Soovitatav on peatada ainult teile tuttavad või probleeme tekitavad protsessid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et teadmine sellest, mis teie seadmes taustal töötab, aitab teil optimeerida selle jõudlust ning tagada oma privaatsus ja turvalisus. Kasutades sobivaid tööriistu ja järgides ülaltoodud samme, saate hõlpsalt kontrollida ja hallata erinevatel platvormidel töötavaid protsesse.