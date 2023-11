Kuidas näha, millised rakendused minu Androidi taustal töötavad?

Tänapäeva kiires digimaailmas on nutitelefonid muutunud meie elu lahutamatuks osaks. Toetume neile suhtluse, meelelahutuse ja produktiivsuse osas. Kuna allalaadimiseks saadaolevate rakenduste arv kasvab, on oluline teada, millised rakendused teie Android-seadme taustal töötavad. Kuid kuidas saate neid rakendusi jälgida ja tagada, et need ei tühjendaks teie akut ega kulutaks väärtuslikke ressursse?

Et näha, millised rakendused teie Androidi taustal töötavad, järgige neid lihtsaid samme.

1. Avage oma Android-seadmes rakendus „Seaded”.

2. Kerige alla ja puudutage olenevalt seadmest „Rakendused” või „Rakendused”.

3. Siit leiate loendi kõigist teie seadmesse installitud rakendustest.

4. Otsige üles suvand "Running" või "Running Services" ja puudutage seda.

5. Nüüd näete kõigi praegu taustal töötavate rakenduste loendit.

Sellesse loendisse sisenedes saate tuvastada, millised rakendused teie seadmes töötavad ja ressursse tarbivad. See teave võib olla eriti kasulik, kui märkate, et teie seade töötab tavapärasest aeglasemalt või kui aku tühjeneb kiiresti.

FAQ:

K: Mida see tähendab, kui rakendus töötab taustal?

V: Kui rakendus töötab taustal, tähendab see, et see on endiselt aktiivne ja kasutab süsteemiressursse, isegi kui te seda aktiivselt ei kasuta. See võimaldab rakendustel taustal täita selliseid toiminguid nagu märguannete vastuvõtmine või andmete värskendamine.

K: Kas ma saan sulgeda taustal töötavad rakendused?

V: Jah, saate sulgeda taustal töötavad rakendused, et vabastada süsteemi ressursse ja parandada jõudlust. Selleks pühkige rakendus lihtsalt ekraanilt välja või puudutage nuppu „X”, olenevalt seadmest.

K: Kas taustal töötavate rakenduste sulgemine säästab aku kasutusaega?

V. Taustal töötavate rakenduste sulgemine võib aidata säästa aku kasutusaega, eriti kui rakendused on ressursimahukad. Mõned rakendused võivad aga taustal automaatselt taaskäivituda, mistõttu on oluline neid regulaarselt jälgida.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Android-seadme taustal töötavate rakenduste tundmine aitab teil optimeerida jõudlust ja pikendada aku kasutusaega. Järgides ülaltoodud lihtsaid samme, saate neid rakendusi hõlpsalt jälgida ja tagada, et need ei mõjuta teie seadme jõudlust.