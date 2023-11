Kuidas ma näen kõiki iPhone'is töötavaid rakendusi?

Tänapäeva kiires digimaailmas on nutitelefonid muutunud meie elu oluliseks osaks. Kuna meie käeulatuses on palju rakendusi, on meie iPhone'i taustal töötamise üle lihtne kaotada. Olenemata sellest, kas soovite sulgeda rakendust, mis tühjendab akut või lihtsalt huvitab, mis on praegu aktiivne, võib olla väga kasulik teada, kuidas iPhone'is kõiki töötavaid rakendusi vaadata. Siin on samm-sammuline juhend, mis aitab teil oma seadet kontrolli all hoida.

Samm 1: Avage oma iPhone ja navigeerige avakuvale.

Samm 2: Topeltklõpsake kodunuppu. See toiming avab rakenduste vahetaja, mis kuvab kõik praegu taustal töötavad rakendused.

Samm 3: Erinevate rakendusekaartide sirvimiseks pühkige vasakule või paremale. Iga kaart tähistab töötavat rakendust.

Samm 4: Rakenduse sulgemiseks pühkige see ekraanilt üles ja välja. See toiming sunnib rakenduse sulgema ja eemaldab selle töötavate rakenduste loendist.

Oluline on märkida, et sundsulgetavad rakendused tuleks üldjuhul reserveerida tõrkeotsingu eesmärgil või siis, kui rakendus ei reageeri. iOS on loodud rakenduste tegevuse tõhusaks haldamiseks ja rakenduste valimatult sunnitud sulgemine ei pruugi tingimata parandada jõudlust ega aku kasutusaega.

Korduma kippuvad küsimused (KKK):

K: Mida see tähendab, kui rakendus töötab taustal?

V. Kui rakendus töötab taustal, tähendab see, et see on endiselt aktiivne ja tarbib süsteemiressursse, isegi kui te seda aktiivselt ei kasuta. See võimaldab rakendustel täita selliseid toiminguid nagu muusika esitamine, teie asukoha värskendamine või märguannete vastuvõtmine.

K: Kas ma näen kõiki töötavaid rakendusi uuemates iPhone'i mudelites ilma kodunuputa?

V: Jah, uuemates iPhone'i mudelites, millel pole avakuva nuppu (nt iPhone X ja uuemad), saate vaadata kõiki töötavaid rakendusi, pühkides ekraani allservast üles ja peatades ekraani keskel. See toiming avab rakenduse vahetaja.

Järgides neid lihtsaid samme, saate hõlpsalt jälgida kõiki iPhone'is töötavaid rakendusi. Ärge unustage kasutada rakenduste vahetajat vastutustundlikult ja sulgege rakendusi ainult vajaduse korral. Hoidke oma seadet kontrolli all ja nautige sujuvamat kasutuskogemust.