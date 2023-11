Kuidas peatada rakenduste taustal töötamine jäädavalt?

Kas olete kunagi märganud, et isegi pärast nutitelefoni rakenduse sulgemist jätkab see taustal töötamist, kulutades väärtuslikku aku kasutusaega ja aeglustades teie seadet? Kui olete sellest ebamugavusest väsinud, on meil mõned näpunäited, mis aitavad teil rakenduste taustal töötamise jäädavalt peatada.

Esiteks mõistame, mida tähendab rakenduse taustal töötamine. Kui avate oma seadmes rakenduse, jääb see aktiivseks isegi siis, kui lülitute teisele rakendusele või lukustate ekraani. See võimaldab rakendustel täita selliseid toiminguid nagu märguannete vastuvõtmine, andmete värskendamine või muusika esitamine. Kuigi see võib olla kasulik teatud rakenduste puhul, võib see ka akut tühjendada ja mõjutada seadme jõudlust.

Rakenduste taustal töötamise peatamiseks toimige järgmiselt.

1. Android-seadmetes:

– Minge jaotisse "Seaded" ja valige "Rakendused" või "Rakendused".

– Valige rakendus, mida soovite hallata, ja puudutage seda.

– Otsige üles suvand „Aku” või „Aku optimeerimine”.

– Valige „Ära optimeeri” või „Optimeeri akukasutust” ja keelake see valitud rakenduse jaoks.

2. iOS-i seadmetes:

- Minge jaotisse "Seaded" ja valige "Üldine".

- Puudutage valikut "Rakenduse värskendamine taustal".

– Keelake selle rakenduse lülituslüliti, mille taustal töötamise soovite peatada.

Järgides neid samme, saate takistada rakenduste taustal töötamist ja säästa oma seadme ressursse. Siiski pidage meeles, et mõned rakendused võivad siiski vajada nõuetekohaseks toimimiseks taustategevust (nt sõnumside- või navigeerimisrakendused).

FAQ:

K: Kas rakenduste taustal töötamise peatamine mõjutab nende funktsionaalsust?

V. Enamikul juhtudel ei mõjuta rakenduste taustal töötamise peatamine nende põhifunktsioone. Teatud rakendused võivad aga teatud funktsioonide nõuetekohaseks toimimiseks vajada taustategevust.

K: Kas ma saan peatada kõigi rakenduste taustal töötamise korraga?

V: Kahjuks pole universaalset seadet, mis peataks kõigi rakenduste samaaegse taustal töötamise. Peate iga rakenduse taustategevuse seadeid eraldi haldama.

K: Kas rakenduste taustal töötamise peatamine parandab minu seadme jõudlust?

V: Jah, mittevajalike rakenduste taustal töötamise peatamine võib parandada teie seadme jõudlust, vähendades ressursside kasutamist ja vabastades mälu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et taustal töötavate rakenduste kontrollimine võib teie nutitelefoni kasutuskogemust märkimisväärselt parandada. Esitatud samme järgides saate rakenduste taustal töötamise jäädavalt peatada, säästes aku kasutusaega ja parandades üldist jõudlust.