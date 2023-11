Kuidas rakendusesiseste ostude hulgast rakendusi jäädavalt kustutada?

Kuidas ma saan oma rakendusesiseste ostude hulgast rakendusi jäädavalt kustutada?

Tänasel digiajastul on nutitelefonid muutunud meie elu lahutamatuks osaks, pakkudes meile hulgaliselt rakendusi igapäevaste tegevuste täiustamiseks. Kuna aga meie rakenduste kogud kasvavad, võib juhtuda, et peame segama ja eemaldama rakendused, mida me enam ei kasuta või oleme rakendusesiseste ostude kaudu ostnud. Kuid kuidas saame need rakendused oma seadmetest jäädavalt kustutada? Uurime välja.

Alustuseks on oluline mõista, mis vahe on rakenduse kustutamisel ja rakendusesiseste ostude kustutamisel. Kui kustutate rakenduse, eemaldatakse see teie seadmest, vabastades salvestusruumi. Rakenduse rakendusesisesed ostud, nagu lisafunktsioonid või sisu, võivad siiski olla teie kontoga lingitud.

Rakendusesiseste ostude jäädavalt kustutamiseks peate järgima mõnda toimingut. Esmalt avage oma seadmega seotud rakenduste pood, näiteks Apple App Store või Google Play Store. Seejärel navigeerige oma konto seadete juurde, mis asuvad tavaliselt ekraani paremas ülanurgas. Sealt valige "Ostetud" või "Minu rakendused ja mängud", et vaadata oma allalaaditud rakenduste loendit.

Kui olete leidnud rakenduse, millest soovite rakendusesisesed ostud eemaldada, puudutage seda, et pääseda juurde selle üksikasjadele. Otsige valikut, mis võimaldab teil rakendusesiseseid oste hallata või eemaldada. See valik võib erineda olenevalt rakenduste poest ja rakendusest endast. Rakendusega seotud rakendusesiseste ostude jäädavalt kustutamiseks järgige juhiseid.

FAQ:

K. Kas rakenduse rakendusesiseste ostude kustutamine mõjutab minu võimalust rakendust kasutada?

V. Rakendusesiseste ostude kustutamine eemaldab ainult ostetud lisafunktsioonid või sisu. Saate rakendust endiselt kasutada, kuid ilma eemaldatud ostude eelisteta.

K: Kas ma saan kustutatud rakendusesiseste ostude eest raha tagasi?

V. Rakendusesiseste ostude tagasimakse eeskirjad sõltuvad rakenduste poest ja rakenduse arendajast. Enne ostu sooritamist on soovitatav tutvuda tagastuspoliitikaga.

K: Kas ma saan kustutatud rakendusesiseseid oste uuesti alla laadida?

V. Enamikul juhtudel saate kustutatud rakendusesisesed ostud ilma lisatasudeta uuesti alla laadida. See ei pruugi aga kõigi rakenduste puhul võimalik olla, seega on parem küsida rakenduste poest või rakenduse arendajast.

Kokkuvõtteks võib öelda, et rakenduste jäädavalt kustutamiseks rakendusesiseste ostude hulgast tuleb navigeerida oma seadme rakenduste poes ja hallata konto seadeid. Järgides asjakohaseid samme, saate oma seadet segada ja eemaldada soovimatud rakendusesisesed ostud, vabastades ruumi ja muutes rakenduste kogu sujuvamaks.