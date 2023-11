By

Kuidas rakendust oma iPhone'ist ja selle andmeid jäädavalt kustutada?

Tänasel digiajastul on nutitelefonidest saanud meie elu lahutamatu osa. Toetume neile suhtluse, meelelahutuse ja produktiivsuse osas. Kuna aga meie rakenduste kogud kasvavad, võime avastada, et tahame oma seadmeid segamini ajada, kustutades jäädavalt mittevajalikud rakendused ja nendega seotud andmed. Kui soovite teada, kuidas seda oma iPhone'is teha, lugege samm-sammult juhendit.

Esiteks on oluline mõista erinevust rakenduse kustutamise ja selle mahalaadimise vahel. Kui kustutate rakenduse, eemaldate selle oma seadmest täielikult, sealhulgas kõik selle andmed. Teisest küljest eemaldab rakenduse mahalaadimine rakenduse enda, kuid säilitab selle andmed puutumatuna, võimaldades teil selle hiljem uuesti installida ilma teavet kaotamata.

Rakenduse jäädavalt kustutamiseks oma iPhone'ist järgige neid lihtsaid samme.

1. Otsige oma avakuval üles rakendus, mida soovite kustutada.

2. Vajutage ja hoidke all rakenduse ikooni, kuni see hakkab värisema.

3. Puudutage ikooni X, mis kuvatakse rakenduse vasakus ülanurgas.

4. Ilmub hüpikteade, mis küsib, kas soovite rakenduse kustutada. Kinnitage oma otsus, puudutades nuppu "Kustuta".

Kui olete need sammud täitnud, kustutatakse rakendus teie iPhone'ist jäädavalt ja kõik sellega seotud andmed eemaldatakse.

FAQ:

K: Kas ma saan taastada kustutatud rakenduse ja selle andmed?

V: Ei, pärast rakenduse kustutamist ei saa seda taastada, kui teil pole oma seadmest varukoopiat, mis sisaldab rakendust ja selle andmeid.

K: Kas rakenduse kustutamine vabastab minu iPhone'is salvestusruumi?

V: Jah, rakenduste kustutamine võib aidata vabastada teie seadmes salvestusruumi, eriti kui rakendusega on seotud palju andmeid.

K: Mis juhtub, kui ma kustutan kogemata rakenduse?

V: Ära muretse! Saate hõlpsasti uuesti installida kõik rakendused, mille kogemata App Store'ist kustutate. Teie rakenduse andmeid aga ei taastata, kui teil pole varukoopiat.

Kokkuvõtteks võib öelda, et mittevajalike rakenduste kustutamine iPhone'ist on lihtne protsess, mis võib aidata teie seadet segada ja salvestusruumi vabastada. Pidage meeles, et olge rakenduste kustutamisel ettevaatlik, kuna nende andmeid ei saa pärast kustutamist taastada.