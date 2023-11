Kuidas ma saan oma telefonis TikToki jäädavalt blokeerida?

Viimastel aastatel on TikTokist saanud üks populaarsemaid sotsiaalmeedia platvorme kogu maailmas, mis köidab oma lühivideotega miljoneid kasutajaid. Mõned inimesed võivad aga erinevatel põhjustel soovida oma telefonis TikToki jäädavalt blokeerida. Olgu see mure privaatsuse, ajahalduse või lihtsalt rakenduse sõltuvust tekitava olemuse vältimiseks, on olemas viise, kuidas tagada, et TikTok jääb teie seadmest lõplikult eemale.

TikToki blokeerimine Android- ja iOS-seadmetes:

Androidi kasutajate jaoks saab TikToki blokeerida, järgides neid samme:

1. Avage Google Play pood.

2. Menüü avamiseks puudutage vasakus ülanurgas kolme horisontaalset joont.

3. Valige menüüst "Settings".

4. Kerige alla ja puudutage valikut „Vanemlik järelevalve”.

5. Vanemliku järelevalve sisselülitamiseks lülitage lüliti sisse.

6. Looge PIN-kood, mida kasutatakse vanemliku järelevalve seadetele juurdepääsuks.

7. Kerige alla ja puudutage valikut „Rakendused ja mängud”.

8. Puudutage jaotises „Blokeeritud” valikut „Lisa rakendusi”.

9. Otsige üles TikTok ja valige see.

10. TikToki blokeerimiseks puudutage nuppu „OK“.

iOS-i kasutajate jaoks on protsess veidi erinev:

1. Avage rakendus Seaded.

2. Kerige alla ja puudutage valikut Ekraaniaeg.

3. Puudutage valikut "Sisu ja privaatsuspiirangud".

4. Lubage funktsioon, lülitades lülitit sisse.

5. Puudutage valikut „iTunesi ja App Store'i ostud“.

6. Valige jaotises „Lubatud rakendused” „Rakendused”.

7. Selle blokeerimiseks lülitage TikTok välja.

Korduma kippuvad küsimused (KKK):

K: Mis on TikTok?

V: TikTok on sotsiaalmeediaplatvorm, mis võimaldab kasutajatel luua ja jagada lühikesi videoid.

K: Miks peaks keegi tahtma TikToki blokeerida?

V: Põhjuseid võib olla mitu, sealhulgas mure privaatsuse, sõltuvuse või lihtsalt ekraaniaja piiramise pärast.

K: Kas TikToki blokeerimine eemaldab selle minu telefonist?

V: TikToki blokeerimine takistab teie seadmes rakendusele juurdepääsu, kuid see ei desinstalli rakendust.

K: Kas ma saan TikToki blokeeringu pärast selle blokeerimist tühistada?

V: Jah, saate TikToki blokeeringu tühistada, muutes ülalmainitud sammud vastupidiseks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kui soovite oma telefonis TikToki jäädavalt blokeerida, olgu selleks siis privaatsusprobleemid või oma aja paremaks haldamiseks, aitavad ülaltoodud sammud teil seda saavutada. Pidage meeles, et oluline on leida tasakaal tehnoloogia ja meie heaolu vahel ning kasutatavate rakenduste üle kontrolli haaramine on samm õiges suunas.