Kuidas vabaneda soovimatutest rakendustest oma Android-telefonis?

Kui olete Androidi kasutaja, võib teil olla segane rakenduste sahtel, mis on täis rakendusi, mida te enam ei kasuta või mida te ei soovinudki. Õnneks on soovimatute rakenduste eemaldamine Android-telefonist suhteliselt lihtne protsess. Siin on samm-sammuline juhend, mis aitab teil oma seadet segada ja väärtuslikku salvestusruumi taastada.

1. Tuvastage soovimatud rakendused: Alustuseks tuvastage rakendused, mida soovite eemaldada. Need võivad olla telefoniga kaasas olnud eelinstallitud rakendused või rakendused, mille laadisite alla, kuid mida enam ei vajata. Kõigi installitud rakenduste loendi leiate, kui avate oma telefoni seaded ja valite valiku „Rakendused” või „Rakendused”.

2. Desinstallige seadete kaudu: Kui olete soovimatud rakendused tuvastanud, minge tagasi rakenduste loendisse ja puudutage rakendust, mille soovite eemaldada. See viib teid rakenduse seadete lehele. Otsige nuppu "Desinstalli" või "Eemalda" ja puudutage seda. Kui küsitakse, kinnitage oma toiming ja rakendus desinstallitakse teie seadmest.

3. Desinstallige rakenduste sahtli kaudu: Teise võimalusena saate rakendusi desinstallida ka otse oma rakenduste sahtlist. Avage rakenduste sahtel, pühkides avakuval üles või alla, seejärel leidke rakendus, mille soovite eemaldada. Vajutage ja hoidke all rakenduse ikooni, kuni kuvatakse menüü, seejärel lohistage rakendus valikule "Desinstalli" või "Eemalda".

FAQ:

K: Kas ma saan eelinstallitud rakendusi desinstallida?

V. Kuigi mõnda eelinstallitud rakendust saab desinstallida, võivad teised lubada teil need ainult keelata. Rakenduse keelamisel eemaldatakse see teie rakenduste sahtlist ja see takistab selle käivitamist, kuid see võtab endiselt teie seadme salvestusruumi.

K: Mis saab siis, kui ma desinstallin kogemata rakenduse?

V: Ära muretse! Kui desinstallite rakenduse kogemata, saate selle alati Google Play poest või mõnest muust usaldusväärsest allikast uuesti installida.

K: Kas ma saan varem desinstallitud rakenduse uuesti installida?

V: Jah, saate uuesti installida kõik rakendused, mille olete desinstallinud, kui see on veel rakenduste poes saadaval või kui teil on rakenduse APK-faili varukoopia.

Järgides neid lihtsaid samme, saate oma Android-telefonist lihtsalt eemaldada soovimatud rakendused, vabastades salvestusruumi ja muutes seadme sujuvamaks. Niisiis, jätkake ja tehke oma telefon rämpsu, et luua paremini organiseeritud ja tõhusam mobiilikogemus.