Kuidas leida ja kustutada Windows 10 peidetud rakendusi?

Tänasel digiajastul on meie arvutid täis erinevaid rakendusi, mis aitavad meid igapäevaste toimingute tegemisel. Siiski võib juhtuda, et installime oma Windows 10 süsteemidesse teadmatult peidetud rakendusi. Need peidetud rakendused võivad kulutada väärtuslikke süsteemiressursse ja ohustada meie privaatsust. Niisiis, kuidas me saame neid peidetud rakendusi leida ja kustutada? Uurime mõnda meetodit selle probleemi lahendamiseks.

Peidetud rakenduste otsimine:

Windows 10 arvutis peidetud rakenduste avastamiseks toimige järgmiselt.

1. Avage menüü Start ja klõpsake nuppu "Seaded".

2. Valige aknas Seaded "Rakendused".

3. Jaotises Rakendused ja funktsioonid klõpsake uuesti valikul „Rakendused ja funktsioonid”.

4. Sirvige installitud rakenduste loendit ja otsige kahtlasi või tundmatuid rakendusi.

Peidetud rakenduste kustutamine:

Kui olete peidetud rakenduse tuvastanud, saate selle kustutada.

1. Paremklõpsake rakendusel, mille soovite eemaldada, ja valige „Desinstalli”.

2. Järgige desinstalliprotsessi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Korduma kippuvad küsimused (KKK):

K: Mis on peidetud rakendused?

V: Peidetud rakendused on tarkvararakendused, mis on arvutisse installitud, kuid pole kasutajale kergesti nähtavad ega juurdepääsetavad.

K: Kuidas peidetud rakendused minu arvutit mõjutavad?

V: Peidetud rakendused võivad kulutada süsteemiressursse, aeglustada teie arvutit ning potentsiaalselt ohustada teie privaatsust ja turvalisust.

K: Kas peidetud rakendused võivad olla kahjulikud?

V. Kuigi mitte kõik peidetud rakendused ei ole kahjulikud, võivad mõned sisaldada pahavara või nuhkvara, mis võib teie arvutit kahjustada või teie isiklikke andmeid kahjustada.

K: Kuidas ma saan takistada peidetud rakenduste installimist?

V: Peidetud rakenduste installimise vältimiseks on oluline tarkvara alla laadida ainult usaldusväärsetest allikatest ja viirusetõrjetarkvara regulaarselt värskendada.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Windows 10 peidetud rakenduste leidmine ja kustutamine on turvalise ja tõhusa arvutisüsteemi säilitamiseks ülioluline. Järgides ülaltoodud samme, saate tagada, et teie arvuti on vaba soovimatutest ja potentsiaalselt kahjulikest rakendustest. Olge valvas ja vaadake oma installitud rakendused regulaarselt üle, et süsteem töötaks sujuvalt.