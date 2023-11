Kuidas leida ekraanilt peidetud aken?

Tänasel digiajastul ei ole haruldane, et meie arvutiekraanidel on avatud mitu akent. Olenemata sellest, kas tegemist on töö, meelelahutuse või multitegumtööga, avastame end sageli erinevate rakendustega korraga žongleerimas. Siiski võib juhtuda, et aken kaob müstiliselt vaateväljast, jättes meid mõtlema, kuidas seda taastada. Niisiis, kuidas leida ekraanilt peidetud aken? Uurime mõningaid kasulikke näpunäiteid ja nippe.

1. Kasutage tegumiriba. Tegumiriba, mis asub tavaliselt ekraani allosas, kuvab kõigi avatud rakenduste ikoone. Kui aken on peidetud, võib selle vastav ikoon siiski tegumiribal nähtav olla. Akna kuvamiseks uuesti kuvamiseks klõpsake lihtsalt ikoonil.

2. Kasutage kiirklahvi Alt+Tab: Klahvide Alt+Tab samaaegne vajutamine võimaldab teil liikuda kõigi ekraanil avatud akende vahel. See otsetee on eriti mugav, kui teil on avatud palju aknaid ja peate kiiresti konkreetse akna üles leidma.

3. Kontrollige süsteemset salve: Mõned rakendused minimeerivad süsteemisalve, mis asub tavaliselt ekraani alumises paremas nurgas. Otsige neid rakendusi tähistavaid väikeseid ikoone ja klõpsake peidetud akna taastamiseks neid.

4. Proovige Windows+D otseteed: Windowsi klahvi ja D-tähe koos vajutamine minimeerib kõik avatud aknad, paljastades töölaua. Kui teie peidetud aken on minimeeritud, peaks see nüüd töölaual nähtav olema.

FAQ:

K: Mida tähendab, et aken on peidetud?

V: Kui aken on peidetud, on see endiselt avatud ja töötab taustal, kuid pole praegu teie ekraanil nähtav.

K: Kuidas aken peidetakse?

V: Windows võib muutuda peidetuks erinevatel põhjustel, nagu juhuslikud klõpsud, tarkvara tõrked või teatud rakenduste automaatne minimeerimine.

K: Kas ma saan Macis peidetud akna taastada?

V: Kuigi ülalmainitud meetodid on Windowsi jaoks spetsiifilised, saavad Maci kasutajad proovida sarnaseid tehnikaid, nagu näiteks doki või missioonijuhtimise kasutamine peidetud akende leidmiseks.

K: Mis siis, kui ükski neist meetoditest ei tööta?

V: Kui olete kõik valikud ammendanud ja ei leia ikka veel oma peidetud akent, on võimalik, et rakendus jooksis kokku või ilmnes tõrge. Sellistel juhtudel võib osutuda vajalikuks rakenduse või arvuti taaskäivitamine.

Ekraanilt peidetud akna leidmine võib olla masendav kogemus, kuid nende lihtsate tehnikate abil saate kiiresti taastada juurdepääsu kaotatud aknale. Ärge unustage eri meetodeid proovides jääda rahulikuks ja kannatlikuks ning varsti on kadunud aken jälle nähtaval.