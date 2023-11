Kuidas kustutada Androidis soovimatud eelinstallitud rakendused?

Tänasel digiajastul on nutitelefonid muutunud meie elu lahutamatuks osaks. Need võimaldavad meil vaid mõne puudutusega ühenduses püsida, teabele juurde pääseda ja erinevaid ülesandeid täita. Üks levinud pettumus, millega paljud Androidi kasutajad silmitsi seisavad, on aga soovimatute eelinstallitud rakenduste olemasolu nende seadmetes. Need rakendused, tuntud ka kui bloatware, võtavad sageli väärtuslikku salvestusruumi ja võivad olla häirivad. Niisiis, kuidas saate neist lahti saada?

Bloatware mõistmine: Bloatware viitab eelinstallitud rakendustele, mis on teie Android-seadmega kaasas. Need rakendused installib tavaliselt seadme tootja või mobiilioperaator ja neid ei saa tavapäraste meetoditega desinstallida.

Bloatware desinstallimine: Kuigi te ei saa oma seadmest täielikult eemaldada bloatware'i ilma selle juurutamata (mis võib tühistada teie garantii ja põhjustada muid probleeme), on võimalik neid soovimatuid rakendusi keelata või peita. Selleks avage oma seadme seaded, valige "Rakendused" või "Rakendused" ja seejärel valige rakendus, mille soovite keelata. Sealt saate puudutada nuppu "Keela" või "Lülita välja", et takistada rakenduse käivitamist ja eemaldada see oma rakenduste sahtlist.

FAQ:

K: Kas ma saan oma Android-seadmest bloatware täielikult eemaldada?

V: Kui te oma seadet ei juuruta, ei saa te bloatware täielikult eemaldada. Siiski saate need rakendused keelata või peita, et vabastada salvestusruumi ja takistada nende käivitamist.

K: Kas bloatware keelamine mõjutab minu seadme jõudlust?

V: Bloatware keelamine ei tohiks teie seadme jõudlust oluliselt mõjutada. Tegelikult võib see isegi parandada jõudlust, vabastades süsteemiressursse.

K: Kas ma saan keelatud rakendusi uuesti installida?

V: Jah, saate keelatud rakendused uuesti installida, minnes Google Play poodi ja otsides rakendust. Sealt saate selle uuesti alla laadida ja installida.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi te ei pruugi oma Android-seadmest soovimatuid eelinstallitud rakendusi täielikult eemaldada, saate need keelata või peita, et salvestusruumi taastada ja jõudlust parandada. Järgides ülalmainitud lihtsaid samme, saate oma seadet juhtida ja seda vastavalt oma eelistustele kohandada.