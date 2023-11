Kuidas kustutada rakendusi, mis akut tühjendavad?

Tänasel digiajastul on nutitelefonid muutunud meie elu lahutamatuks osaks. Alates suhtlusest kuni meelelahutuseni toetume suuresti nendele seadmetele. Üks levinud probleem, millega paljud nutitelefoni kasutajad silmitsi seisavad, on aga kiiresti tühjenev aku. Kuigi sellel probleemil võib olla mitu põhjust, on üks peamisi süüdlasi sageli taustal töötavad rakendused. Niisiis, kuidas saate neid akut tühjendavaid rakendusi tuvastada ja kustutada? Uurime välja.

Süüdlaste tuvastamine

Akut tühjendavate rakenduste tuvastamiseks toimige järgmiselt.

1. Avage oma telefoni seaded ja valige „Aku” või „Akukasutus”.

2. Otsige üles rakenduste loend ja nende vastavad aku kasutusprotsendid.

3. Analüüsige rakendusi, mis tarbivad palju akut.

Akut tühjendavate rakenduste kustutamine

Kui olete tuvastanud rakendused, mis akut tühjendavad, on teil nendega tegelemiseks mitu võimalust.

1. Desinstallimine: kui kasutate rakendust harva või arvate, et see pole vajalik, desinstallige see lihtsalt oma seadmest. See mitte ainult ei vabasta salvestusruumi, vaid hoiab ära ka aku tarbimise.

2. Keela: mõnda eelinstallitud rakendust ei saa desinstallida, kuid saate need keelata. See ei lase neil taustal töötada ja akut tühjendada.

3. Optimeerimine: paljudel rakendustel on sisseehitatud aku optimeerimise funktsioon. Lubage see suvand, et vähendada nende akutarbimist ilma neid desinstallimata või täielikult keelamata.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mida see tähendab, kui rakendus töötab taustal?

V: Kui rakendus töötab taustal, tähendab see, et see on aktiivne ja tarbib süsteemiressursse isegi siis, kui te seda aktiivselt ei kasuta.

K: Kas ma saan kustutada kõik rakendused, mis akut tarbivad?

V. Kõiki rakendusi pole soovitatav kustutada, kuna mõned on teie seadme nõuetekohaseks toimimiseks hädavajalikud. Selle asemel keskenduge nende tuvastamisele ja kustutamisele, mida te harva kasutate või mida ei pea vajalikuks.

K: Kas akut tühjendavate rakenduste kustutamine lahendab kõik minu akuga seotud probleemid?

V. Kuigi akut tühjendavate rakenduste kustutamine võib teie aku kasutusaega märkimisväärselt pikendada, võivad aku tühjenemist soodustada ka muud tegurid, näiteks ekraani heledus, võrguühendus või riistvaraprobleemid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et akut tühjendavate rakenduste tuvastamine ja kustutamine võib aidata teie nutitelefoni aku tööiga pikendada. Järgides ülalmainitud samme, saate oma seadme energiatarbimist kontrollida ja nautida kauem kestvat akut.