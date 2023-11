Kui levinud on Guillain Barre pärast Shingrixi vaktsiini?

Viimastel aastatel on Shingrixi vaktsiin kogunud populaarsust tõhusa ennetusmeetmena vöötohatise vastu, mis on tuulerõugete viirusest põhjustatud valulik ja kurnav seisund. Siiski on muret tekitanud võimalik seos Shingrixi vaktsiini ja Guillain Barre sündroomi (GBS) vahel, mis on haruldane neuroloogiline häire. Süveneme teemasse ja uurime fakte.

GBS on seisund, mille puhul keha immuunsüsteem ründab ekslikult perifeerseid närve, põhjustades lihasnõrkust ja rasketel juhtudel halvatust. Kuigi GBS-i täpne põhjus pole teada, eelneb sellele sageli infektsioon, sealhulgas viirus- või bakteriaalsed haigused. Kuigi GBS-i tekkerisk pärast mis tahes vaktsineerimist on äärmiselt madal, on seda täheldatud mõnede vaktsiinide võimaliku kõrvalmõjuna.

Haiguste tõrje ja ennetamise keskuste (CDC) andmetel on GBS-i esinemissagedus pärast Shingrixi vaktsiini hinnanguliselt umbes 1–2 juhtu miljoni manustatud annuse kohta. See risk on märkimisväärselt väiksem kui GBS-i tekkerisk pärast looduslikku vöötohatise infektsiooni, mis on hinnanguliselt umbes 1 juhtu 3,000-st.

FAQ:

K: Millised on Guillain Barre sündroomi sümptomid?

V: GBS-i sümptomid algavad sageli jalgade nõrkuse ja kipitustundega ning võivad areneda lihasnõrkuse või halvatuseni. See võib mõjutada ka ülakeha, nägu ja hingamislihaseid.

K: Kas GBS-i risk on kõigi vaktsiinide puhul sama?

V: Ei, GBS-i risk sõltub vaktsiinist. Mõnda vaktsiini, näiteks hooajalist gripivaktsiini, on seostatud veidi suurenenud GBS-i riskiga, samas kui teised ei ole näidanud olulist seost.

K: Kas ma peaksin Shingrixi vaktsiini saamise pärast muretsema?

V: GBS-i tekkerisk pärast Shingrixi vaktsiini on äärmiselt madal. Vaktsineerimisest saadav kasu vöötohatise ja selle tüsistuste ennetamisel kaalub üles võimalikud riskid. Alati on soovitatav konsulteerida oma tervishoiuteenuse osutajaga, et teha teadlik otsus, mis põhineb teie individuaalsetel tervislikel asjaoludel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi pärast Shingrixi vaktsiini saamist on Guillain Barre'i sündroomi tekke oht minimaalne, on esinemissagedus oluliselt madalam võrreldes loodusliku vöötohatise infektsiooniga. Vaktsineerimine on endiselt ülioluline vahend vöötohatise ja selle tüsistuste ennetamisel ning Shingrixi vaktsiinist saadav kasu kaalub üles võimalikud riskid.