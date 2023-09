Uuring leidis, et kõrrelised mängivad süsiniku sidumisel olulist rolli

Hiljutine uuring, mille viisid läbi Young Zhou ja tema meeskond Quinney loodusvarade kolledžist ja ökoloogiakeskusest, on valgustanud heintaimede olulist rolli süsiniku kogumisel. Traditsiooniliselt on globaalse soojenemise leevendamiseks tehtud jõupingutused keskendunud puude istutamisele süsinikdioksiidi kogumiseks ja säilitamiseks. Kuid see uuring näitab, et heintaimed aitavad oluliselt kaasa süsiniku ladustamisele.

Ajakirjas Nature Geoscience avaldatud uurimus keskendus troopilistele savannidele – ökosüsteemile, kus puud ja heintaimed jagavad ruumi. Teadlased avastasid, et rohi moodustas nende savannide mulla süsinikusisaldusest üle poole, sealhulgas otse puude all. See leid seab kahtluse alla tavapärase arvamuse, et metsastamine suurendab peamiselt süsiniku ladestumist puudes.

Kui metsad salvestavad süsinikku peamiselt oma tüvedesse ja lehtedesse, siis rohtukasvanud ökosüsteemid säilitavad olulise osa süsinikust pinnasesse. Kõrrelistel on ulatuslik juurtesüsteem ja nad aitavad lagunevate orgaaniliste jäätmete kaudu säilitada süsinikku. See on eriti väärtuslik, arvestades ebakindlat tulevikku, mida iseloomustab globaalne soojenemine ning suurenenud põua- ja metsatulekahjude oht.

Uuringu eesmärk oli mõista heintaimede rolli süsiniku säilitamisel, kuna varasemad uuringud olid peamiselt keskendunud puudele. Teadlased viisid läbi põhjaliku uurimise, uurides suurenenud puukatte mõju mulla süsiniku ladustamisele savanni ökosüsteemides. Tulemused näitasid, et puude katte laienemisest tulenev süsinikuvarude suurenemine pinnases oli minimaalne.

Uuring näitas ka erinevusi pinnase süsiniku säilitamise reaktsioonis suurenenud puukatte korral, kusjuures olulist rolli mängivad sellised tegurid nagu sademed, mullatüüp ja kõrreliste süsiniku ladustamise panus. See toob esile puukatte suurenemise keerukuse ja selle mõju süsiniku dünaamikale savannimuldades.

Need leiud rõhutavad savanni ökosüsteemide säilitamise ja kaitsmise tähtsust ning tunnistavad nende ainulaadset panust ülemaailmsesse süsinikuringesse. Uuring nõuab põhjalikumat arusaamist sellest, kuidas ökosüsteemide erinevad elemendid, nagu rohi ja puud, aitavad kaasa süsiniku salvestamisele, et töötada välja tõhusad strateegiad võitluses globaalse soojenemise vastu.

Allikad:

– Ajakirja viide: William J. Bond, Madelon F. Case jt. Troopiliste savannide mullasüsinik pärineb enamasti kõrrelistest. Loodusgeoteadus. DOI: 10.1038/s41561-023-01232-0