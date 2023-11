Kuidas teha vahet külmetuse ja COVID-i vahel?

Kuna COVID-19 pandeemia mõjutab jätkuvalt kogukondi kogu maailmas, on ülioluline teha vahet tavaliste külmetushaiguste sümptomite ja uudse koroonaviirusega seotud sümptomite vahel. Kuigi mõlemal haigusel on mõningaid sarnasusi, on siiski olulisi erinevusi, mis aitavad teil otsustada, kas peaksite pöörduma arsti poole või jääma lihtsalt koju puhkama.

Mis on COVID-19?

COVID-19, lühend sõnadest koroonaviirushaigus 2019, on nakkushaigus, mille põhjustab raske ägeda respiratoorse sündroomi koroonaviirus 2 (SARS-CoV-2). See levib peamiselt hingamisteede tilkade kaudu, kui nakatunud inimene köhib, aevastab või räägib.

Millised on COVID-19 sümptomid?

COVID-19 sümptomid võivad varieeruda kergest kuni raskeni. Tavalisteks nähtudeks on palavik, köha, õhupuudus, väsimus, kehavalud, kurguvalu ning maitse- või lõhnatundlikkuse kaotus. Mõnel juhul võivad inimestel esineda ka seedetrakti sümptomid, nagu iiveldus, oksendamine või kõhulahtisus.

Millised on tavalise külmetuse sümptomid?

Külmetus on COVID-19-ga võrreldes tavaliselt kergemate sümptomitega. Levinud külmetusnähtude hulka kuuluvad vesine või kinnine nina, aevastamine, kurguvalu, kerge köha ja aeg-ajalt ka väike palavik. Oluline on märkida, et maitse või lõhna kadu ei seostata tavaliselt külmetusega.

Kuidas teha vahet külmetuse ja COVID-19 vahel?

Kuigi nende kahe eristamine ainult sümptomite põhjal võib olla keeruline, tuleb arvestada mõne võtmeteguriga. Esiteks kipuvad COVID-19 sümptomid olema raskemad ja kestvamad kui külmetuse sümptomid. Lisaks, kui olete olnud tihedas kontaktis kellegagi, kelle test on COVID-19 suhtes positiivne, või olete hiljuti reisinud kõrge nakatumismääraga piirkonda, on ülioluline end viiruse suhtes testida.

Millal peaksite pöörduma arsti poole?

Kui teil tekivad tõsised sümptomid, nagu hingamisraskused, püsiv valu rinnus, segasus või huuled või nägu sinakaks, on hädavajalik otsida kohest arstiabi. Lisaks, kui te pole oma sümptomites kindel või tunnete muret, on alati kõige parem konsulteerida tervishoiutöötajaga, kes saab teie konkreetse olukorra põhjal juhiseid anda.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi külmetushaigusel ja COVID-19-l võib olla mõningaid sarnasusi, on siiski selgeid erinevusi, mis aitavad teil kindlaks teha, millist haigust teil võib esineda. Kui te pole kindel või tunnete muret, on alati parem olla ettevaatlik ja pöörduda arsti poole. Olge kursis, järgige head hügieeni ja järgige kohalikke tervisejuhiseid, et kaitsta ennast ja teisi praegusel keerulisel ajal.