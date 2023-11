Kuidas ma saan teada, millised rakendused tühjendavad minu iPhone'i akut?

Kas olete väsinud sellest, et teie iPhone'i aku tühjeneb oodatust kiiremini? Kas leiate end pidevalt laadijat otsimas? Noh, sa pole üksi. Paljud iPhone'i kasutajad seisavad silmitsi sama probleemiga, kuid hea uudis on see, et on olemas viise, kuidas tuvastada, millised rakendused akut tühjendavad, ja võtta kasutusele vajalikud toimingud selle kasutamise optimeerimiseks.

Aku kasutuse kontrollimine:

Et teha kindlaks, millised rakendused teie iPhone'is kõige rohkem energiat tarbivad, järgige neid lihtsaid samme.

1. Avage oma iPhone'is rakendus "Seaded".

2. Kerige alla ja puudutage valikut „Aku”.

3. Siit leiate rakenduste loendi ja nende vastavad aku kasutuse protsendid.

Aku kasutamise mõistmine:

Oluline on mõista aku kasutamise jaotises kasutatud termineid.

– Taustategevus: see näitab, kui palju energiat rakendus taustal töötamise ajal tarbib.

– Screen On Usage: see näitab, kui palju energiat rakendus tarbib aktiivse kasutamise ajal, kui ekraan on sisse lülitatud.

– Ekraani väljalülitatud kasutamine: see näitab, kui palju energiat rakendus taustal väljalülitatud ekraaniga töötamise ajal tarbib.

Tegutsemine:

Kui olete tuvastanud rakendused, mis akut tühjendavad, saate oma iPhone'i aku tööea optimeerimiseks teha järgmisi samme.

– Piirake rakenduse taustal värskendamist: minge jaotisse "Seaded", seejärel "Üldine" ja valige "Taustarakenduse värskendamine". Keelake see funktsioon rakenduste puhul, mida te ei pea taustal värskendama.

– Kohandage asukohateenuseid: mõned rakendused kasutavad GPS-i ja asukohateenuseid liiga palju, mis võib akut tühjendada. Avage "Seaded", seejärel "Privaatsus" ja valige rakenduse lubade haldamiseks "Asukohateenused".

– Vähendage tõukemärguandeid: ebavajalikud tõukemärguanded võivad samuti kaasa aidata aku tühjenemisele. Avage jaotis "Seaded", seejärel "Märguanded" ja kohandage iga rakenduse seadeid.

– Värskendage rakendusi: arendajad annavad sageli välja värskendusi, et parandada rakenduse jõudlust ja aku tõhusust. Veenduge, et kõik teie rakendused oleksid ajakohased.

FAQ:

K: Kas ma saan täielikult peatada rakenduse taustal töötamise?

V: Ei, iOS lubab teatud olulistel rakendustel taustal töötada, näiteks meili- ja sõnumirakendused.

K: Kas rakenduse taustal värskendamise keelamine mõjutab rakenduse funktsioone?

V: See võib rakenduste värskendusi veidi edasi lükata, kuid see ei mõjuta põhifunktsioone.

K: Kui sageli peaksin oma rakendusi värskendama?

V: Soovitatav on oma rakendusi regulaarselt värskendada, et saada kasu veaparandustest, turvapaikadest ja jõudluse täiustustest.

Järgides neid samme ja optimeerides oma iPhone'i aku kasutust, saate nautida pikemat aku kasutusaega ja vähem muretseda pideva laadija otsimise pärast.